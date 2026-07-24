El economista, Eduardo Jacobs, analizó para Canal E el juicio contra la provincia de Buenos Aires por la reestructuración de deuda, la recuperación del crédito, el crecimiento económico y los desafíos que enfrenta el gobierno de Javier Milei.

Sobre la demanda presentada por bonistas que rechazaron la reestructuración de deuda de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Jacobs aclaró que, "la demanda, en este caso, no es de Estados Unidos, son los bonistas que no aceptaron la reiteración de canjes y default de la provincia de Buenos Aires, que hizo Kicillof, y resolvieron, vamos a decir, litigar en los tribunales internacionales".

A qué se debe el nivel actual del riesgo país

Luego, manifestó que estos litigios siguen afectando la percepción internacional sobre Argentina. "El riesgo país que tenemos, en buena medida, es por estas cosas que se fueron haciendo a lo largo del tiempo", afirmó.

Además, Jacobs explicó que los costos de esos conflictos terminan siendo mucho más elevados con el paso del tiempo. "Ahora tenés que resolver pagando tres o cuatro veces más de lo que habría que haber pagado en su momento", señaló.

Crece la expectativa para una mejora de la situación económica de Argentina

Pese a ello, consideró que el país comenzó un proceso de recuperación institucional: "De a poquito, yo pienso que en los próximos años ya nos vamos a poder sacar de encima todas esas problemáticas que hemos tenido a lo largo del tiempo".

El entrevistado advirtió que reconstruir la credibilidad financiera no será inmediato. "Son muchos años", respondió sobre cuánto tiempo demandará revertir el deterioro acumulado.

Sin embargo, sostuvo que ya existen señales positivas: "La mejora, vos la vas a empezar, ya se empieza a sentir cuando miramos el tema de las expectativas y la sensación de angustia".