Qué significa la mejora de calificación que Moody's le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires

La agencia Moody's Ratings otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una mejora en su calificación crediticia, que pasó de B2 a B1, tras la reciente suba en la nota de la deuda soberana argentina. Con esta decisión, la Ciudad se convirtió en la jurisdicción del país con la mejor calificación subsoberana, dos escalones por encima de la Nación.

Según el informe publicado por la calificadora, el avance responde a un perfil crediticio más sólido en comparación con otras ciudades de la región, sustentado en el desempeño operativo y financiero porteño y en una baja exposición a las transferencias federales.

Qué explica la mejora en la calificación

El informe de Moody's subrayó que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional más resiliente del país, gracias a sus bajas necesidades de financiamiento y a una exposición manejable de su deuda en moneda extranjera. La calificadora prevé que la jurisdicción mantendrá métricas financieras alineadas con su perfil crediticio a mediano plazo.

Entre los factores que respaldan esa proyección, el documento destacó una posición de liquidez sólida, un perfil de amortización cómodo y una gestión financiera prudente por parte de la administración porteña.

La reacción del gobierno porteño

La noticia generó reacciones inmediatas dentro del Ejecutivo local. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: "Contundente. Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody's y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable".

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, atribuyó la mejora al orden en las cuentas públicas y a la disciplina fiscal implementada durante la gestión actual, y remarcó que el avance también se apoya en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el Gobierno nacional.

El contexto de la suba en la nota soberana

La mejora en la calificación porteña se enmarca en el reciente anuncio de Moody's sobre la deuda soberana argentina, que pasó de Caa1 a B3 tanto para los compromisos en moneda local como extranjera. Ese ordenamiento macroeconómico, según explicó el ministerio de Hacienda porteño, generó condiciones más favorables para el acceso a financiamiento y la promoción de inversiones en todo el país.

En junio, Moody's local ya había elevado las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de la Ciudad, de AA+.ar a AAA.ar, ubicando a la administración porteña en el nivel de mayor calidad crediticia entre los emisores locales. El nuevo informe internacional refuerza esa posición.

Qué implica la nueva calificación para la Ciudad

La mejora crediticia implica, en términos generales, una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para acceder a financiamiento. La calificadora destacó la continuidad de políticas financieras orientadas a la prudencia y la sustentabilidad, así como la baja dependencia de la Ciudad respecto de fuentes externas de recursos.

Con la obtención de la calificación B1, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se consolidó como la jurisdicción argentina con mejor nota subsoberana según los parámetros internacionales, en un contexto nacional que favoreció el acceso a recursos para potenciar inversiones.