El economista, Roberto Cachanosky, conversó con Canal E y analizó la segunda mitad del año y sostuvo que el Gobierno mantiene como principales fortalezas el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria.

Para Roberto Cachanosky, el principal activo económico de la administración de Javier Milei sigue siendo el frente fiscal. "El principal, digamos, ancla que está mostrando el Gobierno, es el equilibrio fiscal", afirmó.

Preocupación por el deterioro del equilibrio fiscal

Sin embargo, alertó que esa situación podría deteriorarse. "Si vos mirás primer semestre completo, lo que ves es una caída en términos reales de los ingresos tributarios, y una suba en términos reales del gasto público. Eso va a ir erosionando el resultado fiscal", explicó.

Cachanosky también puso el foco sobre el crecimiento del empleo informal. "Tenés cada vez más trabajo en negro, que el Gobierno mismo lo reconoce, y menos en el sector formal", señaló. A su juicio, esa dinámica complica especialmente al sistema previsional: "Vos vas a tener menos recaudación por el lado de los recursos del sistema previsional, que te va a presionar sobre el resultado fiscal".

La informalidad y su impacto en las cuentas fiscales

Sobre el crecimiento del empleo independiente y monotributista, reconoció el aumento de esos puestos, aunque advirtió sobre sus efectos fiscales. "No estoy discutiendo si se crearon o no se crearon. Lo que digo es, desde el ángulo fiscal, cómo te puede afectar", sostuvo.

En cuanto a la economía, el entrevistado describió un escenario muy heterogéneo: "La economía, como decimos siempre, está en dos ritmos. Cuatro o cinco sectores funcionando bien, el resto o empatando el partido o muy golpeado".

Aunque reconoció el buen desempeño de algunas actividades exportadoras, fue categórico al evaluar el conjunto de la economía: "Esos cinco sectores que están traccionando todo el regreso a la economía, yo no lo veo".