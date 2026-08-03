El Gobierno descartó un "plan platita" y defendió el equilibrio fiscal: “No hay ninguna posibilidad porque la economía se está recuperando”

En diálogo con Canal +Perfil, los economistas Martín Simonetta, Ramiro Tosi, Roberto Rojas y Eduardo Jacobs analizaron el futuro del modelo económico, el impacto del ajuste fiscal, la evolución del consumo y la posibilidad de que el Gobierno modifique su estrategia de cara al escenario electoral.

El futuro del programa económico quedó en el centro del análisis luego de las declaraciones presidenciales en defensa del modelo y ante la negativa oficial a implementar un nuevo "plan platita". Durante la conversación, los especialistas confrontaron dos miradas: una que destaca la recuperación de variables como el PBI y el consumo, y otra que advierte sobre la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la situación cotidiana de los hogares.

El Gobierno defiende los números, pero persisten diferencias sobre el impacto social

Uno de los economistas cuestionó la lectura oficial de la recuperación y planteó una diferencia entre los datos agregados y la realidad de los ciudadanos. "Lo que tiene roto Milei es el termómetro y el termómetro es el INDEC", afirmó, al señalar que existe una distancia entre las estadísticas de inflación y la percepción de los consumidores.

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En esa línea, explicó que el problema no está solamente en el nivel general de precios, sino en el ingreso disponible de las familias. "A la gente le aumentan todas las cosas de los consumos cotidianos, a la gente le aumenta el transporte, la gente siente ese peso en el bolsillo", sostuvo.

Desde otra perspectiva, un integrante del panel defendió que no habrá un giro hacia políticas de expansión del gasto porque la economía comienza a mostrar señales positivas. "No hay ninguna posibilidad de un plan platita porque la economía se está recuperando, el consumo se está recuperando", afirmó.

Sin embargo, también se plantearon reparos sobre la interpretación de los indicadores. Según ese análisis, el crecimiento del PBI debe observarse junto con otras variables. "Lo importante los economistas, cuando nosotros queremos ver economías que se desarrollan a lo largo del tiempo, es que lo que aumenta no solamente es el PBI año a año, sino el PBI per cápita", se explicó.

Ajuste fiscal, FMI y el desafío de sostener el modelo

La discusión también se concentró en el ajuste fiscal y el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los especialistas coincidieron en que ordenar las cuentas públicas era necesario, aunque debatieron sobre la duración y profundidad del esfuerzo.

Además, se destacó que Argentina fue un caso excepcional para el organismo internacional. "No hay países que hayan hecho el tamaño de ajuste fiscal que hizo Argentina en tan poco tiempo", aunque hubo advertencias sobre la necesidad de encontrar un equilibrio sostenible.

En ese sentido, se cuestionó la idea de mantener el superávit fiscal de manera permanente. "No hay ningún país en el planeta Tierra que haya tenido superávit fiscal indefinidamente", explicó, al remarcar que las economías atraviesan ciclos y requieren capacidad de respuesta.