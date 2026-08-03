Un economista advirtió que Milei enfrenta un “cuello de botella” y anticipó cambios para reelegir en 2027

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un “grave problema” para transitar la segunda mitad de su mandato, según advirtió Roberto Rojas, cofundador de la Fundación Blockchain Argentina. El especialista sostuvo que la transformación productiva está profundizando la diferencia entre ganadores y perdedores, especialmente en los grandes centros urbanos, donde se concentra buena parte del electorado.

“En este momento el Gobierno se encuentra con un grave problema, está en un cuello de botella justamente en esta transformación productiva”, afirmó Rojas. Según explicó, la economía argentina está organizada alrededor de grandes conglomerados urbanos, que aparecen entre los sectores más golpeados por el actual esquema.

El límite de la minería como generadora de empleo

Rojas destacó el crecimiento de la minería, que habría avanzado un 15,8% y se convirtió en “la estrella del momento”. Sin embargo, advirtió que su capacidad para generar empleo disminuye una vez terminada la etapa inicial de inversión.

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“La minería tiene en una etapa inicial una gran explosión porque tiene que crear infraestructura, alojamiento, explotación y demás, pero después eso baja a lo que se necesita solamente para la explotación de la mina, que es muchísimo menos”, explicó.

Para el especialista, esta clase de actividades puede impulsar las exportaciones y la inversión, pero no necesariamente reemplaza el empleo perdido en sectores urbanos, industriales o vinculados con el consumo. Allí aparece el principal desafío político del Gobierno.

El dilema entre salarios e inflación

Rojas sostuvo que Milei enfrenta una decisión compleja. Si impulsa una especie de “plan platita” para recuperar los salarios, puede perder el respaldo de su núcleo más ortodoxo. Pero si mantiene la rigidez actual, corre el riesgo de profundizar el deterioro del consumo.

El especialista también cuestionó la pauta salarial. “No nos olvidemos de que hay una pauta de paritaria del 1% mensual que es una obligatoriedad que impone el Gobierno. No hay una paritaria libre entre capital y trabajo; es un intervencionismo estatal puro y duro”, expresó. Según su análisis, muchas familias ya no logran llegar normalmente a fin de mes. “Hoy las personas están llegando al día 20 como fin de mes”, afirmó, y señaló que el deterioro se observa especialmente en la alimentación.

“Ya pasamos de primera calidad a segunda calidad, a cualquier cosa”, describió. Por eso, una recuperación de los salarios reales se destinaría principalmente a alimentos y podría generar rápidamente nuevas presiones sobre los precios.

“Lo primero que se va a recuperar si vienen salarios reales mejorados es justamente la compra de alimentos. Como son inelásticos, probablemente rápidamente se pueda reajustar en precios”, anticipó.

Una posible estrategia electoral para 2027

Consultado sobre el año electoral, Rojas consideró que el Gobierno podría moderar su política económica, como ya habría ocurrido anteriormente con las tarifas. “Como estrategia macroeconómica, yo le diría que debería aflojar el Gobierno: pisar las tarifas, poner un poco de plata en el bolsillo y decir que ahora el modelo empezó a funcionar”, afirmó.

El especialista reconoció que esa estrategia tendría un componente electoral. “Sería una trampa, una pequeña trampita, pero creería que en el pragmatismo de Javier Milei y de su equipo económico estarían pensando en eso”, señaló.

Finalmente, aseguró que el oficialismo difícilmente reconozca públicamente un giro de esas características: “No lo van a decir, nunca lo van a reconocer, pero creo que si quieren ganar las elecciones van a tener que hacerlo”.