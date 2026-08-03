Reino Unido bajo presión: más gasto militar y la elevada deuda publica condicionan el presupuesto

La prolongación de la guerra entre Rusia y Ucrania aumentó la presión sobre el presupuesto del Reino Unido, que debe responder simultáneamente a las demandas de defensa, salud pública y costo de vida. Marcelo Justo, corresponsal de +Perfil en Reino Unido, advirtió que existe el temor de que el conflicto se vuelva prácticamente permanente.

“Claro que se teme eso, que se está eternizando, no cabe duda. Al principio se decía que iba a durar tres o cuatro meses y acá estamos”, afirmó.

La guerra impulsa el gasto en defensa

Justo explicó que la continuidad del conflicto generó una fuerte presión para aumentar los recursos destinados a las Fuerzas Armadas. A esto se sumó el reclamo de Donald Trump para que los miembros de la OTAN eleven su inversión en defensa hasta el 5% del Producto Bruto Interno. “Todos se comprometieron, menos España. De ahí, en parte, toda la gran rispidez con España”, señaló.

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El periodista indicó que la discusión también atraviesa la política interna británica. Quien anteriormente ocupaba el Ministerio de Defensa reclamaba más fondos para modernizar las Fuerzas Armadas y, después de asumir en Finanzas, quedó encargado de distribuir el dinero entre todas las áreas.

“Ahora el que antes era ministro de Defensa y quería más presupuesto es el ministro de Finanzas, que es el que tiene que administrar todos los presupuestos”, explicó.

El compromiso de sostener el gasto militar condiciona otros proyectos del Gobierno, entre ellos la lucha contra el costo de vida, la recuperación de servicios públicos y una posible reorganización más federal del Reino Unido.

El presupuesto de octubre, bajo presión

Según Justo, el debate se terminará de ordenar cuando el Gobierno presente su primer presupuesto en octubre. Sin embargo, la discusión ya ocupa un lugar central en los medios británicos. “El presupuesto se presenta, por ejemplo, en octubre, pero ya en julio se está debatiendo en las primeras planas de todos los periódicos, en los programas de televisión y en las radios”, afirmó.

El corresponsal sostuvo que la defensa será uno de los puntos principales de esa discusión. El problema es que cualquier incremento militar reduce el margen para financiar políticas sociales en un escenario económico delicado.

Seis millones de personas esperan atención médica

La situación sanitaria representa otro desafío urgente. Justo aseguró que cerca de seis millones de personas se encuentran en listas de espera para recibir atención. “Algunos incluso para enfermedades serias, como puede ser cáncer o enfermedades cardiovasculares”, advirtió.

El Gobierno pretende reducir esas demoras, pero necesita recursos que actualmente no aparecen disponibles. El Reino Unido mantiene una deuda pública cercana al 100% de su Producto Bruto Interno y afronta elevados pagos de intereses. “Tiene intereses mensuales de 10.000 millones de libras, es decir, unos 13.000 millones de dólares”, detalló Justo.

Según su análisis, esa carga establece “un límite muy fuerte” para ampliar el gasto. Al mismo tiempo, el Gobierno promete enfrentar las deudas económicas y sociales que el país acumula desde la crisis financiera de 2008.