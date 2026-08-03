Cecilia Propato lleva a Shakespeare al presente con una obra inmersiva sobre mujeres, tiempo y poder

La dramaturga Cecilia Propato dialogó con Canal +Perfil sobre su nueva obra teatral “Querés ser feliz o tener razón, mundo Shakespeare”, una experiencia inmersiva que recupera la voz de personajes de William Shakespeare y propone una relectura contemporánea de sus textos clásicos.

La autora explicó que el proyecto combina investigación, escritura y puesta en escena para acercar el universo shakespeariano al público actual. A través de micromonólogos y una propuesta inmersiva, la obra busca abrir nuevas interpretaciones sobre personajes y conflictos que, según sostuvo, mantienen plena vigencia.

Una mirada contemporánea sobre el universo de Shakespeare

Propato explicó que su vínculo con el dramaturgo inglés surge desde una investigación creativa que combina lectura, escritura y reinterpretación de personajes. "Escribí 20 micromonólogos tomando el tono, el ritmo y la cadencia de las obras de William Shakespeare", contó la autora.

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La dramaturga señaló que su propuesta también aborda la posibilidad de una escritura colaborativa alrededor del autor inglés. "Shakespeare tenía una escritura colaborativa porque él era productor, director y actor", afirmó, al referirse a las investigaciones que plantean la participación de mujeres en algunos procesos creativos vinculados a sus obras.

En su método de creación, Propato destacó la influencia de la escritora brasileña Clarice Lispector y definió su proceso como una búsqueda constante de imágenes e ideas. "Yo trabajo con algo que se llama escritura susurrante. Voy juntando, recaudando imágenes a medida que voy leyendo y en algún momento armo", explicó.

La obra incorpora personajes de distintas piezas de Shakespeare, entre ellos Hamlet, Horacio, Calibán y Miranda. Sobre esta última, la autora reflexionó: "Miranda de alguna forma es una política".

El tiempo, el caos actual y la vigencia del teatro clásico

La puesta se presenta los domingos al mediodía en el Ítaca Complejo Teatral, un horario elegido por su relación histórica con el teatro isabelino. "Es a las doce porque era la hora que hacía William Shakespeare las obras", explicó Propato.

La dramaturga también vinculó la época de Shakespeare con problemáticas actuales, especialmente alrededor del ritmo de vida contemporáneo. "La obra problematiza el tema del tiempo. Había poco tiempo para vivir, poco tiempo para escribir", señaló.

Al analizar el presente, Propato encontró similitudes entre ambos períodos. "Para mí es una época muy medieval. Una vuelta al medioevo esta", sostuvo, en referencia a ciertos aspectos sociales e ideológicos actuales.

Finalmente, la autora invitó al público a acercarse a una propuesta que busca dialogar con los clásicos desde una perspectiva renovada. "Tenés que venir un domingo", expresó, destacando el carácter inmersivo de una obra que busca que Shakespeare vuelva a interpelar al espectador contemporáneo.