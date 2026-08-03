Un escritor cuestionó el concepto de "batalla cultural" y explicó por qué considera que es un error

El escritor Ariel Pennisi reflexionó sobre el momento político y social que atraviesa la Argentina, en diálogo con +Perfil. Durante la entrevista en Ronda de Escritores, cuestionó el concepto de "batalla cultural" y sostuvo que el principal desafío no radica en la capacidad intelectual de la sociedad, sino en los mecanismos que impulsan determinadas reacciones colectivas.

Al desarrollar esa idea, afirmó que "no es una batalla cultural, sino una batalla contra la cultura" y explicó que el deterioro del debate público también alcanza al lenguaje con el que se discuten los conflictos políticos y sociales. En ese marco, se retomó una reflexión del escritor Damián Tabarovsky sobre la necesidad de modificar las formas de expresión para evitar adoptar discursos que, según planteó, empobrecen la discusión pública.

La batalla contra la cultura y el lenguaje político

Para introducir su reflexión, Pennisi apeló a una escena de una serie de televisión en la que un personaje recibe una definición cargada de contradicción. "Sos la persona más inteligente y más estúpida que conozco", recordó, utilizando esa frase como punto de partida para analizar el comportamiento social.

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A partir de ese ejemplo, explicó que las personas conviven con rasgos contradictorios y que esas características se expresan de distinta manera según el contexto. "Yo creo que todos somos bastante inteligentes y bastante estúpidos", afirmó.

En ese sentido, aclaró que esas dimensiones no permanecen estáticas y que dependen de las circunstancias. "No siempre la misma proporción y no siempre somos interpelados y movilizados desde ese conjunto contradictorio y disyuntivo", sostuvo.

Asimismo, insistió en que el debate actual no debería reducirse a la idea de una "batalla cultural", sino entenderse como una "batalla contra la cultura", al considerar que el problema también pasa por la degradación del lenguaje y de las formas de discusión pública.

La mirada sobre la Argentina actual

Al trasladar esa idea al presente del país, el entrevistado planteó una definición contundente. "Este es un momento, yo creo, de una Argentina estúpida", expresó, aunque inmediatamente aclaró el sentido de sus palabras.

Lejos de cuestionar la inteligencia de la población, explicó que su planteo apunta al tipo de estímulos que predominan en la discusión pública. "Estúpida no en el sentido de que la gente sea estúpida, sino de que somos movilizados desde nuestra versión más estúpida", concluyó, al advertir que el contexto favorece respuestas impulsivas antes que reflexivas.