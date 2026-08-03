La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario completo de pagos correspondiente al mes de agosto. El organismo previsional estableció las fechas de liquidación para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, articulando los desembolsos según la terminación del Documento Nacional de Identidad de los titulares.

ANSES oficializó los montos de agosto: cuánto cobran los jubilados y pensionados desde el próximo mes

Dentro del esquema dispuesto por el organismo previsional, los primeros sectores en acceder a sus montos liquidados corresponden a los titulares de Pensiones No Contributivas, así como a los beneficiarios de jubilaciones, AUH y asignaciones cuyos documentos finalizan en los números iniciales del cronograma.

Pensiones No Contributivas y primeras jubilaciones en agosto

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI finalizados en 0 y 1 se convierten en los primeros beneficiarios en cobrar durante el mes. La acreditación bancaria para ambas terminaciones se ejecutará el lunes 10 de agosto.

Este primer grupo incluye las pensiones por invalidez, vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más, las cuales inauguran formalmente el calendario mensual de pagos.

Por su parte, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes que no superen el monto mínimo inician sus cobros inmediatamente después del tramo inicial.

ANSES adelantó fechas de cobro por el feriado del 17 de agosto

Los titulares con DNI finalizado en 0 cobrarán sus fondos el lunes 10 de agosto. En tanto, los beneficiarios con documento terminado en 1 percibirán la prestación en la jornada posterior, el martes 11 de agosto.

Primeras fechas para asignaciones sociales y prestaciones de ANSES

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo figuran entre los primeros grupos en recibir los depósitos del mes.

Los beneficiarios con DNI terminado en 0 percibirán el importe el lunes 10 de agosto. Mientras que las personas con DNI finalizado en 1 tendrán depositado el pago el martes 11 de agosto.

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) comenzará sus acreditaciones en las mismas jornadas de apertura del cronograma.

Las titulares con DNI finalizado en 0 cobrarán la prestación el lunes 10 de agosto. Las beneficiarias con DNI terminado en 1 recibirán los fondos el martes 11 de agosto.

En lo referente a las Asignaciones por Prenatal y Maternidad, la ANSES unifica el pago de las dos primeras terminaciones de documento en una sola jornada hábil.

El bono que no se mueve: los jubilados cobrarán otra vez $70.000 en agosto

Las beneficiarias cuyos DNI concluyan en 0 y 1 recibirán la liquidación correspondiente de forma conjunta el martes 11 de agosto.

Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, al igual que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, abren sus cobros desde el comienzo del mes sin distinción de documento.

Los beneficiarios comprendidos en la primera quincena de Pago Único podrán cobrar del 11 de agosto al 11 de septiembre. Mientras que las Asignaciones Familiares de PNC estarán disponibles desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre.

GZ