La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto con un esquema adaptado por la festividad del lunes 17 de agosto. Con motivo de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, las sucursales bancarias y la atención presencial permanecerán cerradas, por lo que el organismo previsional concentró varias acreditaciones en las jornadas previas al fin de semana largo.

ANSES oficializó las fechas de cobro para todos los beneficiarios en agosto

El reordenamiento de las fechas busca garantizar el acceso a los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales antes del cese de actividades en el sistema financiero. La actividad bancaria y las liquidaciones en las cuentas de los beneficiarios se reanudarán con normalidad el martes 18 de agosto.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas completarán la totalidad de sus acreditaciones antes del feriado del 17 de agosto.

- Los titulares con DNI finalizados en 0 y 1 cobrarán el lunes 10 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3 percibirán sus haberes el martes 11 de agosto.

- Los documentos concluidos en 4 y 5 tendrán la acreditación el miércoles 12 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI finalizados en 6 y 7 cobrarán el jueves 13 de agosto.

- Los titulares cuyo DNI concluya en 8 y 9 percibirán el importe correspondiente el viernes 14 de agosto.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Un tramo de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo percibirá sus montos antes del feriado nacional.

- Los jubilados con DNI finalizado en 0 cobrarán el lunes 10 de agosto.

- Quienes tengan documento terminado en 1 recibirán sus fondos el martes 11 de agosto.

- Los titulares con DNI finalizado en 2 cobrarán el miércoles 12 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI terminado en 3 tendrán depositado el haber el jueves 13 de agosto.

- Quienes posean DNI concluido en 4 percibirán el cobro el viernes 14 de agosto.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las asignaciones por hijo contemplan cobranzas anticipadas hasta la terminación de DNI número 4 inclusive previo al 17 de agosto.

- Los titulares con DNI finalizado en 0 cobrarán el lunes 10 de agosto.

- Quienes tengan documento terminado en 1 recibirán los fondos el martes 11 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI finalizado en 2 percibirán el monto el miércoles 12 de agosto.

- Los titulares con DNI terminado en 3 cobrarán el jueves 13 de agosto.

- Quienes tengan DNI concluido en 4 cobrarán el viernes 14 de agosto.

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Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo iniciará sus liquidaciones antes del feriado para las primeras terminaciones de documento.

- Las titulares con DNI finalizado en 0 cobrarán el lunes 10 de agosto.

- Quienes tengan documento terminado en 1 recibirán los fondos el martes 11 de agosto.

- Las beneficiarias con DNI finalizado en 2 percibirán el pago el miércoles 12 de agosto.

- Las titulares con DNI terminado en 3 cobrarán el jueves 13 de agosto.

- Quienes posean DNI concluido en 4 percibirán los fondos el viernes 14 de agosto.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Las titulares de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad percibirán casi la totalidad de sus beneficios antes del cierre bancario por el feriado nacional.

- Las beneficiarias con DNI finalizados en 0 y 1 cobrarán el lunes 11 de agosto.

- Quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 percibirán la prestación el martes 12 de agosto.

- Las titulares con DNI concluidos en 4 y 5 recibirán los fondos el miércoles 13 de agosto.

- Quienes posean DNI finalizados en 6 y 7 cobrarán el jueves 14 de agosto.

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Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento correspondientes a la primera quincena abrirán su período de cobro antes del feriado. Los pagos se realizarán desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre para todas las terminaciones de DNI.

La liquidación de las Asignaciones de Pago Único pertenecientes a la segunda quincena se ejecutará con posterioridad al feriado, entre el 24 de agosto y el 11 de septiembre, sin distinción del número final del DNI del titular.

GZ