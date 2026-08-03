Lola Mora, entre el arte y el olvido: la novela que rescata los últimos años de una pionera argentina

La escritora Silvina Rocha, autora de La deslumbradora, dialogó con Canal +Perfil sobre su novela inspirada en los últimos años de la escultora Lola Mora, el contexto histórico que marcó su vida y su mirada sobre el presente de la cultura argentina.

"Es un momento tan difícil que parecía distópico, pero lo estamos atravesando. Lo veo muy complicado, muy triste". Además, agregó: "Esta sensación de que destruyen todo, justamente la cultura y todo lo que nos hace... Es nuestra propia identidad y están puestos en destruirlo".

También abordó uno de los mitos más instalados sobre la artista. La escritora afirmó: "Se dice que ella fue amante de Roca. Bueno, yo me bajé de eso, no me parecía", aunque aclaró que "sí recibió favores, como los hubiera recibido cualquier otro artista". Según explicó, esa cercanía política terminó condicionando su destino: "Cuando cae Roca, queda como pegada y se lo hacen pagar con creces y durante años".

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Una historia real marcada por la tragedia

La entrevista profundizó en el dramático final de la vida de Lola Mora. "Antes de volver a Buenos Aires y quedar al cuidado de sus dos sobrinas, ella va al norte a extraer combustible de las piedras, arrienda unas minas por la Quebrada del Toro", relató. Luego añadió una de las escenas más conmovedoras de la historia: "De ahí la bajan desnutrida directamente. En un momento la encuentran y la salva su perro".

Finalmente, la escritora remarcó que, aunque el relato pueda parecer novelesco, responde a hechos documentados: "Toda la historia es muy teatral, pero fue real. Es muy trágica también la historia de ella".