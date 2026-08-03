Morosidad récord: por qué el Gobierno debería intervenir ante el aumento de la deuda de las familias

En diálogo con Canal +Perfil, los economistas Martín Simonetta, Ramiro Tosi, Roberto Rojas y Eduardo Jacobs analizaron el crecimiento de la morosidad en el sistema financiero, discutieron el alcance de la responsabilidad estatal y advirtieron sobre las consecuencias económicas y sociales del endeudamiento.

La discusión giró en torno al fuerte incremento de la morosidad en el sistema financiero, que supera el 12% en los bancos y ronda entre 25% y 27% en el sector fintech, mientras el Gobierno sostiene que se trata de "un problema entre privados" y descarta una intervención directa. Durante el debate, uno de los panelistas coincidió parcialmente con esa postura, aunque advirtió que el fenómeno dejó de ser exclusivamente individual. "Es un problema entre privados en el sentido de que hay un tomador del crédito", señaló, pero recordó que la mora "pasó de menos del 2% al 12%", un nivel que "no tuviste en los últimos 30 años".

La mora deja de ser un problema individual

Los especialistas coincidieron en que el deterioro respondió a la combinación de tasas de interés más elevadas y pérdida del poder adquisitivo: "Se te encarecen las tarifas y otros precios en la economía, y eso te quita capacidad de compra y capacidad de pago".

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Otro economista sostuvo que la situación ya genera efectos sobre todo el sistema financiero. "Cuando hay fallas de coordinación tiene que haber intervención", se afirmó, al explicar que el aumento de los deudores en mora obliga a los bancos a incrementar previsiones y restringe la capacidad de otorgar nuevos créditos. En ese sentido, se propuso mecanismos regulatorios "sin que eso tenga costo fiscal o cuasi fiscal" para aliviar la situación de "7 millones de personas".

También se alertó sobre el impacto entre los menores de 35 años. "Después le va a ser muy difícil conseguir crédito para comprar sus casas", se advirtió, al remarcar que una mala calificación crediticia puede condicionar el acceso al financiamiento durante años.

Tasas elevadas, fintech y el rol del Banco Central

Otro integrante del panel consideró que la intervención estatal ya existe porque el Banco Central modificó las condiciones del mercado financiero. "No es el libre juego de la oferta y la demanda lo que ha habido acá", sostuvo, al recordar que la autoridad monetaria influyó sobre las tasas de interés.

Desde otra mirada, un economista relativizó el carácter sistémico del problema. "Si esto fuera un tema sistémico, el Banco Central intervendría. No es un tema sistémico", afirmó, aunque reconoció que el Banco Nación continúa refinanciando deudas. También vinculó parte del fenómeno con el crecimiento del crédito fintech y del juego online entre los jóvenes. "El fintech es el corazón del problema", aseguró.

Los panelistas coincidieron, además, en que las elevadas tasas dificultan una mejora rápida de los indicadores. Uno de ellos concluyó que "¿cómo no te va a aumentar la mora si me estás prestando casi a cuatro veces lo que es la tasa de inflación?", mientras advirtió que los propios bancos anticipan que "vamos a prestar menos y a menos plazo", lo que complica una recuperación sostenida del crédito.