Bancos blindan sus carteras mientras crecen los irrecuperables con "microdeudas" en las billeteras virtuales

La morosidad en las familias es la más alta de los últimos 16 años y llegó para quedarse un largo rato. Tiene características marcadas: los más afectados son los más jóvenes y es más grave el problema en las billeteras virtuales que en los bancos en sí. Mientras las entidades tradicionales logran licuar su riesgo y desprenderse de las carteras más tóxicas, la crisis se concentra en los proveedores no bancarios, que hoy agrupan un volumen inédito de deudores "irrecuperables". Con un fuerte componente de necesidad básica, el rojo financiero de los hogares desarma la tesis oficial del exceso de consumo y anticipa un ancla pesada para la reactivación económica que busca el oficialismo.

La dinámica de la cesación de pagos muestra un mercado operando a dos velocidades. En mayo de 2026, las entidades bancarias lograron achicar su cantidad de deudores en la peor calificación crediticia (Situación 5) en 281.377 personas, según detalló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Una caída que no está vinculada a la recomposición de la liquidez familiar, sino a que el sistema tradicional optó por limpiar sus balances al desprenderse de riesgo, ”lo que podría evidenciar la venta de carteras de deudores ‘incobrables’”.

La mora de las familias volvió a subir en mayo: casi $13 cada $100 prestados a los hogares está en situación irregular

Durante ese mismo mes, las billeteras virtuales sumaron 387.468 personas a la categoría de deudores incobrables, donde, sobre un total de $3,45 billones que agrupa todo el sistema en la situación más alta, el 66,5% pertenece exclusivamente a las fintech. El sistema bancario formal retiene apenas el 33,5% restante, un volumen equivalente a $1,15 billones.

Microdeudas y supervivencia

La segmentación de este riesgo rompe el mito del sobreendeudamiento por bienes durables y apunta a una crisis de estricta supervivencia cotidiana. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que la mitad de las líneas de crédito consideradas "irrecuperables" —aquellas con atrasos de un año o más— son por $309.000 o menos.

Lejos de la especulación financiera, se trata de un ahogo de montos mínimos. A diferencia de lo que podría suponerse, los morosos irrecuperables adeudan, en promedio, un 53,7% menos de capital que los deudores sanos, cuya mitad registra pasivos de $668.000 o menos, puntualizó el reporte del IAG. El default crónico hoy se explica por el changuito del supermercado, el pago de tarifas o arreglos urgentes que las familias ya no pueden cubrir.

El perfil del moroso crónico

Quienes lideran la estadística de insolvencia extrema son, precisamente, los sectores con menor red de contención económica. El segmento etario más joven encabeza el default: el 24% de los individuos de entre 15 y 29 años posee al menos una línea de crédito irrecuperable. La inercia es preocupante, ya que en el último año este grupo experimentó un salto interanual del 87% en su cantidad de deudores incobrables.

A la par, el deterioro muestra un sesgo de género: la cantidad de mujeres en Situación 5 creció un 93,6% interanual (sumando 845 mil deudoras), superando el ritmo de suba del 84,8% registrado entre los varones, señaló el estudio. A nivel territorial, en San Juan, un alarmante 23,8% del total de los deudores cayó en la categoría de irrecuperables y el promedio en las provincias del norte trepa al 20%, superando con creces la media nacional, que hoy se ubica en el 17,2%, según el IAG. La aceleración del rojo financiero golpea en todos los frentes: Neuquén, Chubut, Chaco y Santa Fe anotaron los deterioros más veloces, sumando 12 puntos porcentuales de irrecuperables en apenas un año.

El ranking fintech

Cuando se desagrega el rojo de los prestamistas alternativos, las tasas de mora de algunas firmas exhiben un modelo tensionado al límite. Según relevó el documento del CEPA, entidades como Wayni Móvil registran una irregularidad del 79,5%, seguidas en el ranking por firmas ligadas a la venta de electrodomésticos como Bazar Avenida (72,3%), Credil (63,7%), Cartasur Cards (57,1%) y Frávega (57,1%).

Ponderado por volumen absoluto, el mercado digital tiene un jugador que acapara el centro de la escena. Sumando las operaciones de Tarjeta Naranja y Naranja Digital Compañía Financiera, el conglomerado explica el 28,4% de toda la cartera irregular de las billeteras virtuales.

Mientras que en el Gobierno insisten en relativizar el impacto sistémico, adjudicando el fenómeno a un problema conductual de quienes no saben administrar sus ingresos frente al retorno del financiamiento, los datos muestran una crisis de ingresos licuados. El shock macroeconómico dejó al salario del sector privado registrado un 5,3% por debajo del promedio de 2023, mientras que los trabajadores del sector público arrastran una caída real del 21%, precisa el informe del IAG. En estas condiciones, el crédito no operó como motor de la economía, sino como un puente de liquidez caro para financiar consumos básicos.