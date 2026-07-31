A cuánto abrió el dólar blue, hoy viernes 31 de julio

A cuánto abrió el dólar blue hoy, 31 de julio

El dólar blue abrió este viernes 31 de julio a un valor en el mercado de $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

A cuánto abrió el dólar oficial hoy, 31 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 31 de julio el dólar oficial abrió a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

El empleo formal profundizó su caída y el salario mínimo perdió 40% de poder adquisitivo

A cuánto abrió el dólar MEP, hoy viernes 31 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1.504,40 para la compra y $1.512,70 para la venta.

A cuánto abrió el dólar hoy, viernes 31 de julio

A cuánto abrió el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 31 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) abrió hoy viernes 31 de julio a $1.560,40 para la compra y $1.54,40 para la venta.

Escala salarial UOCRA: cuáles son los sueldos básicos fijados para el mes de agosto

A cuánto abrió el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, viernes 31 de julio a $1.963 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 31 de julio en $1.569,35 para la compra y $1.572,96 para la venta.

El Tesoro captó otros US$ 150 millones con el Bonar 29

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 441 puntos básicos este viernes 31 de julio.