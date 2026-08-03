Modelo económico de Milei: qué riesgos enfrenta en la segunda mitad de su gestión

En diálogo con Canal +Perfil, los economistas Martín Simonetta (director de la Fundación Atlas), Ramiro Tosi (director de Sudamericana Visión), Roberto Rojas (economista y director de Fundación Blockchain Argentina) y Eduardo Jacobs (economista) debatieron sobre la sustentabilidad del modelo económico de Javier Milei y los desafíos que enfrenta hacia la segunda mitad de su gestión.

La discusión giró en torno a la capacidad del programa económico para sostener la estabilización sin profundizar las diferencias entre sectores ganadores y perdedores.

El costo de la transición económica

Martín Simonetta sostuvo que Argentina atraviesa un cambio estructural. "Argentina está intentando cambiar de una economía cerrada a una economía abierta, con todas las desprolijidades que esto puede implicar en términos de distorsiones de precios relativos, ganadores y perdedores", afirmó. Además, remarcó que conviven "por lo menos dos Argentinas", una integrada a sectores competitivos como minería, hidrocarburos y agro, y otra vinculada al modelo industrial tradicional.

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Ramiro Tosi advirtió que el ajuste comienza a mostrar límites sociales. "Ese costo de transición para el común de las personas está llegando a un punto de agotamiento", señaló, y agregó que, tras la baja de la inflación, "la gente empieza a tener otro tipo de demandas hacia este mismo modelo". Para el analista, el Gobierno aún tiene margen para introducir cambios "sin comprometer el núcleo de su modelo" y fortalecer sus perspectivas electorales.

Por su parte, Roberto Rojas consideró que el oficialismo enfrenta "un cuello de botella" en la transformación productiva. Según explicó, "las personas están llegando al día 20 como fin de mes", mientras que una eventual mejora de ingresos podría reactivar el consumo, aunque también generar nuevas presiones inflacionarias. De cara al calendario electoral, estimó que el Ejecutivo "debería aflojar, pisar las tarifas, poner un poco de plata en el bolsillo" para mejorar el clima social.

Las proyecciones del modelo y el escenario político

Eduardo Jacobs rechazó la idea de que el modelo profundice la crisis social. "Habiendo bajado 20 puntos la pobreza, me cuesta entender cómo sería que los pobres están cada vez peor", sostuvo. A partir de una proyección econométrica asistida por inteligencia artificial, aseguró que, si se mantienen las políticas actuales y Milei logra la reelección, "el PBI más o menos en el período de 10 años aumenta 50%", mientras la inflación continuaría descendiendo y crecería el empleo.

Simonetta, en tanto, puso el foco en la incertidumbre institucional. "Estamos todos los argentinos esperando a ver qué pasa, que ese es el problema", afirmó, al comparar el escenario local con países donde las reglas económicas se mantienen más allá de los cambios de gobierno. También advirtió que "por más que la economía vaya bien, eso no necesariamente se traduce en victoria política", al considerar que la percepción social será determinante para el futuro electoral del oficialismo.