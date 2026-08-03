Hay temor en Europa por la duración de la guerra de Ucrania y Rusia

A más de cuatro años del inicio de la invasión rusa, crece la preocupación en el continente por la falta de avances hacia un acuerdo de paz. Analistas advierten que el enfrentamiento podría prolongarse durante varios años.

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa generando incertidumbre en Europa. A más de cuatro años del comienzo de la invasión a gran escala lanzada por Moscú en febrero de 2022, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz parece cada vez más lejana y aumenta el temor de que el conflicto se prolongue por tiempo indefinido.

En distintos países europeos crece la preocupación por el impacto económico, político y social de una guerra que ya modificó el escenario de seguridad del continente. Los gobiernos mantienen el apoyo militar y financiero a Ucrania, mientras refuerzan sus propias capacidades de defensa ante el riesgo de una mayor escalada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Especialistas en relaciones internacionales coinciden en que ninguno de los dos bandos ha logrado imponerse de manera decisiva. Rusia mantiene el control de parte del territorio ucraniano, mientras que Kiev continúa resistiendo con el respaldo de sus aliados occidentales.

En ese contexto, algunos analistas consideran que el conflicto podría transformarse en una guerra de desgaste, con períodos de mayor y menor intensidad, pero sin una resolución cercana. Sin embargo, eso no significa que la guerra vaya a ser “eterna”, ya que la historia demuestra que incluso los conflictos más prolongados terminan mediante negociaciones, cambios políticos o modificaciones en el equilibrio militar.

A la incertidumbre sobre el campo de batalla se suma la dificultad para reactivar las conversaciones de paz. Las diferencias entre Rusia y Ucrania siguen siendo profundas y, por el momento, no existen señales concretas de un acuerdo que permita poner fin a los enfrentamientos.

Mientras tanto, millones de ucranianos continúan sufriendo las consecuencias de la guerra, con desplazamientos, daños en infraestructura y un elevado costo humano. En Europa, el temor es que el conflicto siga condicionando la estabilidad regional durante los próximos años y continúe teniendo efectos sobre la economía, la energía y la seguridad del continente.

Si bien muchos expertos creen que la guerra puede extenderse durante varios años, no existe consenso en que vaya a ser permanente o “eterna”. La duración dependerá de la evolución militar, la situación política interna de ambos países y la posibilidad de que se abran negociaciones de paz.