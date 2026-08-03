Mercados en tensión: sube el dólar, cae el Merval y el riesgo país baja a 415 puntos

Los mercados argentinos comienzan la semana con movimientos dispares este lunes 3 de agosto. El dólar sube en casi todos sus segmentos, con avances de $5 en la cotización oficial y de $8 en el mercado mayorista, mientras que el blue permanece sin cambios en $1.560. Por su parte, los tipos de cambio financieros también operan al alza, con el MEP en $1.523 y el contado con liquidación en $1.575.

Los patentamientos de autos cayeron 30,3% en julio y las motos marcaron un fuerte crecimiento

En la plaza bursátil, el S&P Merval registra una leve caída de 0,1% tanto en pesos como medido en dólares y los ADRs argentinos operan con resultados mixtos en Wall Street. En contraste, los bonos soberanos en moneda extranjera muestran mayoría de subas y el riesgo país desciende 3,5%, hasta los 415 puntos básicos, en una jornada en la que las principales bolsas internacionales avanzan con fuerza.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 3 de agosto, el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA), con un aumento de $5 respecto al cierre del viernes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.493, con una suba de $8 respecto al cierre del viernes. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, sin cambios respecto al cierre del viernes. Por el lado del MEP, opera a $1.523, con un aumento de $6 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.575, $1 por encima de la cotización del viernes.

Desempeño a la baja en Wall Street

En la bolsa local, el S&P Merval pierde 0,1% a 3.288.894,220 puntos en pesos, mientras que en dólares también lo hace -0,1% un 2.086,90 puntos. Los papeles anotan mayoría de bajas y pierden hasta 2,3% liderados por Metrogas. Las mayores subas se dan en Irsa y Banco Supervielle, con 1,9% y 1,5% respectivamente.

Los ADRs operan dispares en Wall Street, con subas del 1,7% lideradas por Grupo Financiero Galicia, mientas que las bajas están encabezadas por Loma Negra (-1,7%).

En tanto, los títulos en moneda extranjera son encabezados por el Bonar 2035, con un alza del 0,73%, seguido por el Global 2030 (+0,73%), el Global 2038 (+0,71%) y el Bonar 2030 (+0,43%). En ese contexto, el riesgo país cae 3,5% hasta los 415 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

La cuenta corriente cambiaria registró su tercer superávit consecutivo

El balance cambiario del BCRA registró en junio un superávit de alrededor de US$ 860 millones y acumuló su tercer mes consecutivo con saldo positivo.

El resultado estuvo explicado principalmente por el intercambio de bienes, que dejó un superávit de US$ 3.018 millones. En sentido contrario, la cuenta de servicios arrojó un déficit de US$ 627 millones y los pagos vinculados con el ingreso primario, que incluyen intereses y utilidades, generaron una salida neta de US$1.567 millones. Por su parte, el ingreso secundario aportó un saldo favorable de US$33 millones.

La cuenta corriente cambiaria había mostrado resultados positivos de US$ 355 millones en abril y de US$ 1.872 millones en mayo, antes de alcanzar cerca de US$860 millones en junio.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 1,06%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,44%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,23% al alza.

En tanto, los futuros del petróleo europeo Brent, que es también la referencia en Argentina, se hunden 5,3% hasta los US$ 83,23 por barril. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) baja 6,6% hasta los US$ 79,08 por barril.

El precio del petróleo se desplomó más de 5% tras el anuncio de Trump sobre nuevas negociaciones con Irán

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,18%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,68% y el CAC francés acompaña con 1,48%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,11%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,48%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,59%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 5,12% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,94%

FN