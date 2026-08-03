A cuánto abrió el dólar blue hoy, lunes 3 de agosto

A cuánto abrió el dólar blue hoy, 3 de agosto

El dólar blue abrió este lunes 3 de agosto a un valor en el mercado de $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

A cuánto abrió el dólar oficial hoy, 3 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 3 de agosto el dólar oficial abrió a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

El BCRA deberá regular las billeteras virtuales para permitir innovación sin arriesgar seguridad

A cuánto abrió el dólar MEP, hoy martes 3 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1.516,20 para la compra y $1.520,20 para la venta.

A cuánto abrió el dólar hoy, lunes 3 de agosto

A cuánto abrió el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 3 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) abrió hoy lunes 3 de agosto a $1.573,50 para la compra y $1.574,60 para la venta.

Caputo recauda $ 1,4 billones para rutas, pero no se ejecutan para conseguir el superávit

A cuánto abrió el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, lunes 3 de agosto a $1.963 como referencia de dólar.

A cuánto abrió el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 3 de agosto en $1.566,44 para la compra y $1.570 para la venta.

Concesiones viales: las empresas podrían recaudar US$ 6.700 M

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 430 puntos básicos este lunes 4 de agosto.