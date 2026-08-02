Kicillof acusó a Milei de “extorsionar” a las provincias para conseguir apoyo político

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de utilizar los recursos públicos como una herramienta de presión política sobre las provincias para conseguir respaldo en el Congreso y avanzar con cambios electorales.

Según explicó la Agencia Noticias Argentinas (NA), en una columna de opinión publicada en La Voz del Interior, Kicillof sostuvo que la Casa Rosada aplica una estrategia de “asfixia financiera” sobre las provincias y afirmó que el objetivo final del Gobierno es garantizar su proyecto de reelección presidencial.

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“Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección”, afirmó Kicillof, al cuestionar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores en medio del debate por la suspensión de las elecciones PASO.

Kicillof cuestionó la política económica de Milei

El gobernador bonaerense también apuntó contra el programa económico del Gobierno nacional y aseguró que generó un fuerte impacto sobre el empleo y la actividad productiva.

Según planteó, durante la gestión de Milei se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y cerraron unas 26.000 empresas. Además, sostuvo que el modelo económico favoreció a sectores como la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera, mientras que otras actividades registraron caídas.

En ese sentido, señaló que la industria acumuló una baja del 12%, el comercio del 5% y la construcción del 15%, al tiempo que advirtió sobre un aumento del endeudamiento de los hogares.

La acusación por los fondos a las provincias

El principal cuestionamiento de Kicillof estuvo centrado en la relación financiera entre Nación y las provincias. El gobernador afirmó que el Ejecutivo utiliza la distribución de recursos como una “moneda de cambio” para obtener apoyos legislativos.

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“El método elegido es la extorsión”, sostuvo, al referirse a las negociaciones para modificar el calendario electoral y suspender las PASO. Según su planteo, el Gobierno ofrece fondos mediante préstamos o adelantos de coparticipación a cambio de respaldo político.

Kicillof aseguró además que las provincias acumulan una pérdida superior a los $47 billones a valores constantes desde fines de 2023, producto de la caída de la coparticipación, la menor recaudación y la reducción de transferencias nacionales.

El gobernador llamó a construir una alternativa federal

En el cierre de su columna, Kicillof convocó a construir una alternativa política con alcance nacional y cuestionó la continuidad del actual modelo económico.

“No existe una salida provincial para una crisis nacional”, afirmó el gobernador, tras mencionar los reclamos que recogió durante recorridas por distintas provincias, donde —según señaló— empresarios, sindicatos y dirigentes locales expresaron preocupación por la apertura importadora y la paralización de la obra pública.

Por último, advirtió que una eventual continuidad del Gobierno de Milei podría generar “daños irreparables” si mantiene una política que, según su visión, abandona las responsabilidades del Estado y profundiza las dificultades de las provincias.

LB/AF