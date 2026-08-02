Concesiones viales: las empresas podrían recaudar US$ 6.700 M

El Gobierno avanza en las privatizaciones de las rutas y está a punto de concluir el traspaso a manos privadas de los primeros 9 mil kilómetros de los corredores viales por 20 años. Si se mantuviera el flujo vial y no aumentara la tarifa, los concesionarios de estos tramos recaudarían por el cobro de peajes $ 500 mil millones por año. A dólar oficial esto equivale a US$ 336 millones. Es decir, un negocio de al menos $ 10 billones, o US$ 6.700 millones, durante el período.

Por la Etapa I, conformada por más de 700 kilómetros, ya se firmaron los contratos de traspaso a las ganadoras, que obtendrían ingresos por $ 109,6 mil millones anuales.

Autovía Construcciones y Servicios, del grupo Cartellone, se quedó con el Tramo Oriental por una tarifa de $ 2.945 sin IVA. La empresa gestionará las rutas nacionales (RN) 12, 14, 135, A015 y 117, que contienen los siguientes peajes: Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas. En total, implican $ 97 mil millones.

Por su parte, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring, Rovial, Edeca, José Eleuterio Pitón y Pietroboni, tomó posesión del Tramo Conexión Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. En este sector la licitación la ganó con una tarifa ofertada de $ 2.798,18, por lo que el concesionario obtendría $ 12 mil millones.

En la Etapa II-A, de1.800 kilómetros, las empresas adjudicadas ingresarían $ 179 mil millones. Para el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226, los ganadores fueron del grupo oferente compuesto por Concret Nor, Marcalba, Pose, Coarco. Con el cobro del canon en estos sectores ganarían $ 147 mil millones.

En tanto, el tramo Tramo Pampa, que comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, fue para Construcciones Electromecánicas del Oeste. En total, recibiría $ 32 mil millones de base por año.

Esta semana, el Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de la Etapa II-B, los corredores suman más de 2.500 kilómetros entre las rutas nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193, A-005 y A-008. El Tramo Mediterráneo, adjudicado por una tarifa ofertada de $ 1.898,67 a la UTE conformada por Creditech y Plantel, recaudarían $ 22 mil millones.

El Tramo Puntano, otorgado a Basaa-Cecosa, por un valor ofertado de $1.440,08, generaría un negocio de $ 35,6 mil millones.

El Tramo Portuario Sur, también asignado a Creditech-Plantel con una oferta de $1.256,03, generaría $ 19 mil millones entre los peajes Zárate RN 9 y Junín RN 188. Mientras que el Tramo Portuario Norte quedó en manos de la firma CPC, con una tarifa de $1.856 obtendría ingresos por $ 34,6 mil millones.

Por último, para la Etapa III aún no se confirmaron de manera oficial los ganadores. En caso que se queden con estos corredores las empresas que ofertaron las tarifas más bajas a través de la plataforma ContratAr, implicaría un negocio de cerca de $ 118 mil millones.

Estos corredores viales abarcan más de 3.900 kilómetros de caminos distribuidos en ocho fases y ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

El tramo Centro, quedaría para Afema, que ofertó $ 1.399, por lo que amasaría $ 29 mil millones. Para el Tramo Centro Norte, Inmac propuso $ 1.295,96, por lo que, en caso de ganar, se llevaría $ 9 mil millones por el cobro de peajes, mientras que con la licitación del Tramo Noreste haría otros $ 15,8 mil millones.

En el Tramo Noroeste, Autovía Construcciones y Servicios licitó una tarifa de $ 2.285, por lo que ganaría $ 21 mil millones, también se quedaría con el Tramo Litoral, por el cual obtendría ganancias en torno a $ 30,7 mil millones.

El Tramo Cuyo, lo concesionaría la empresa Laugero Construcciones, que propuso un valor de $ 3.090 y ganaría al menos $ 11,7 mil millones. La constructora CPC, obtendría el tramo Mesopotámico y el tramo Chaco-Santa Fe, con una oferta tarifaria de $ 3.340 y $ 3.240, respectivamente. En estos casos, no hay datos de los peajes como para estimar los ingresos en estos sectores.

El análisis realizado por PERFIL se basó en los pliegos y en los datos brindados en la página de la Red Federal de Concesiones, donde se contempla el tránsito del último año disponible por cada peaje y las distintas tarifas para cada tipo de vehículo.

Desde Vialidad Nacional aclararon a PERFIL que, al momento de la toma de posesión, rige el precio que se cobraba en ese momento. Tras finalizar las obras iniciales requeridas podrán aplicar los cuadros tarifarios que resulten de las licitaciones actualizadas por el Coeficiente de Variación de Tarifa.

Las empresas ya tienen previstos en los pliegos la creación de nuevos peajes, pero también quedan habilitadas a colocar otros no detallados. Durante el período concesionado, la tarifa se actualizará regularmente.

Si se calcula el IVA total de los peajes privatizados, el Gobierno recaudará al menos $ 105 mil millones por año.