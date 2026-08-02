Trump iniciaba su mandato con la frase “drill, baby, drill” haciendo referencia a su modelo extractivista basado en petróleo. Milei, con el dream team encabezado por el financista estrella Toto Caputo, tiene otro mantra: “endeudar, baby, endeudar”. Deuda pública o privada, externa o nacional, de las provincias y de las empresas, en forma de ON, bonos o microcréditos. La deuda define el modelo económico de Milei.

Esta semana lo vimos hacer buena letra con la titular del FMI, una posición muy pragmática por parte del gobierno que necesita refinanciar su deuda. Repasemos: durante lo que queda de 2026 y todo 2027, la administración central enfrenta vencimientos de deuda externa de capital e intereses por casi 30 mil millones de dólares. A eso deben agregarse los vencimientos de deuda externa financiera del sector privado de casi 8 mil millones (solo de capital), los vencimientos de las provincias que ascienden a casi 4 mil millones de dólares y los vencimientos del BCRA de Bopreales de 5 mil millones.

Por eso, el plan financiero del gobierno requiere de sustanciales ingresos de dólares a las cuentas del Estado por medio de nuevas colocaciones de deuda y de privatizaciones de empresas y activos hoy estatales, sumando un supuesto ingreso de 13,5 mil millones de dólares por esos dos conceptos.

La contracara de los problemas del Estado Argentino para hacer frente a sus obligaciones de deuda, dada la definición política del actual gobierno de pagar parte de la deuda externa (en dólares) con superávit fiscal (en pesos) y con sobreendeudamiento, es el brutal ajuste sobre los ingresos disponibles de la población, por una doble vía: la reducción salarial, de jubilaciones y de ingresos y la reducción de los subsidios a los precios regulados con el consecuente aumento de las tarifas de los servicios públicos, el precio de los combustibles, etcétera.

La combinación de este fenómeno con la desregulación y el aumento de las tasas de interés, desde inicios de 2024, ha resultado en el incesante aumento de la mora en los pagos de deuda de las familias, que pasó de 3,9% en junio de 2024 a 16,2% en mayo de 2026.

Estos datos surgen del Mapa de la Deuda desarrollado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) con el apoyo de la FES (Friedrich Ebert Stiftung) a partir de los datos de la Central de Deudores del BCRA.

Si bien el crecimiento del crédito en términos reales se frenó hacia fines del año pasado, la tasa de mora sigue aumentando porque crece el monto de la deuda existente que pasa a esa situación (más de 90 días de atraso en los pagos). Cada vez más personas no pueden pagar sus deudas existentes, a pesar de as refinanciaciones vigente de las propias entidades financieras. En mayo, 19 millones de personas tenían alguna deuda, de ellas, 4 millones y medio están en situación de mora (un 24%).

Esta problemática es especialmente acuciante entre los y las jóvenes: la tasa de mora para menores de 35 años es del 25% y cercana al 40% para menores de 25. Más del 85% de la deuda de los jóvenes está en mora, lo que quiere decir que un joven moroso tiene en esta situación prácticamente todas sus deudas.

Al desagregar por tipo de entidad acreedora se puede observar como el problema se concentra fuera del sistema bancario clásico, donde la mora en los bancos públicos es del 10% y en privados del 18%, mientras que la mora en los neobancos asciende al 23%, en las empresas emisoras de tarjetas no bancarias es del 30% y en los proveedores no financieros de crédito supera el 46%.El cruce por rango etario nuevamente hace injerencia, dado que el 36% de los deudores jóvenes concentra sus compromisos en neobancos, donde el mundo de los algoritmos opera sin regulación alguna.

La dispersión del problema también es territorial, las jurisdicciones con mayores tasas de mora son La Rioja (23,77%), San Luis (21,65%), Catamarca (20,94%), Santa Cruz (20,91%) y San Juan (20,26%).En contraste, las provincias con menores niveles de atraso son La Pampa (9,46%), CABA (11,47%), Entre Ríos (13,07%), Santa Fe (13,46%) y Córdoba (13,97%). Hacia el interior de los distritos, la desigualdad persiste: en CABA, la mora es más alta en los barrios del sur (cercana al 20%) que en los del norte (entre 7% y 10%). En la Provincia de Buenos Aires, los mayores índices de atraso se concentran en el AMBA (alrededor del 25%) frente al resto del territorio bonaerense (entre 10% y 15%). Una dinámica idéntica se observa en las provincias de Santa Fe y Córdoba, donde la mora golpea con más fuerza a los cordones que rodean a Rosario y a Córdoba Capital.

Endeudar, baby, endeudar, un mantra nacional que llegó a la casa de las familias como placebo frente a la crisis de empleo e ingresos y hoy se comporta al mejor estilo Juego del Calamar, donde los problemas de dinero se cobran vidas.

* Economista, docente universitaria y directora del Banco Ciudad por la oposición.