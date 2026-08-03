El precio del petróleo se desplomó más de 5% tras el anuncio de Trump sobre nuevas negociaciones con Irán

El precio del petróleo comenzó agosto con una caída superior al 5% en los mercados internacionales luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el inicio de nuevas negociaciones con Irán para intentar poner fin al conflicto entre ambos países. Según informó la Agence France-Presse (AFP), la expectativa de un avance diplomático impactó de inmediato sobre las cotizaciones del crudo en la apertura de las operaciones asiáticas, mientras persisten las tensiones por el control del estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que acordó con sus aliados aplazar nuevos ataques contra Irán

En la apertura de los mercados asiáticos, el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, llegó a retroceder más de un 5%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, también registró una fuerte baja.

Hacia las 03:00 GMT (00:00 hora argentina) de este lunes 3, el Brent cotizaba con una caída del 4,7%, hasta los u$s83,77 por barril, mientras que el WTI descendía 5,2% y se ubicaba en u$s80,26, de acuerdo con AFP.

El anuncio de Trump que impactó en el mercado

La reacción de los precios se produjo después de que Trump anunciara nuevas conversaciones con Irán para intentar poner fin a la guerra que enfrenta a ambos países desde fines de febrero. El mandatario estadounidense aseguró que las negociaciones comenzarían el lunes por la tarde, aunque no brindó detalles sobre el lugar del encuentro ni quiénes participarían.

"Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana [lunes] en la tarde", afirmó Trump ante la prensa, según reprodujo AFP.

El presidente estadounidense también explicó que había desistido de nuevos bombardeos contra Irán con el objetivo de priorizar una salida diplomática y avanzar hacia un acuerdo, especialmente en torno a la situación del estrecho de Ormuz.

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Previamente, Trump había amenazado con atacar a Irán "muy fuerte" e, incluso, según trascendió, analizaba ofensivas contra infraestructuras energéticas. Sin embargo, el sábado sostuvo que ya existía un marco de entendimiento sobre el cual trabajar para alcanzar un acuerdo.

Irán negó negociaciones directas con Estados Unidos

Pese a las declaraciones de Trump, el gobierno iraní rechazó que existan conversaciones directas con Washington. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, afirmó que "actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", de acuerdo con AFP.

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto durante la guerra. Irán mantiene el control sobre esa vía marítima estratégica y busca establecer un nuevo esquema de tránsito, mientras Estados Unidos reclama su reapertura en las condiciones previas al conflicto.

En ese marco, Baqai señaló que Irán y Omán están próximos a alcanzar un entendimiento sobre una nueva ruta de navegación que, según explicó, buscará respetar "los derechos soberanos de cada país" y garantizar los intereses nacionales de ambas partes. No obstante, aclaró que ese acuerdo no implicaría la reapertura total del estrecho.

El estrecho de Ormuz sigue siendo la clave del conflicto

Desde el Parlamento iraní también reconocieron que existen gestiones diplomáticas en marcha. El vocero de la comisión de seguridad nacional, Hassan Qashqavi, indicó que distintos mediadores intentan reactivar el memorando de entendimiento alcanzado entre ambos países en junio como paso previo hacia un acuerdo más amplio.

"Ellos saben que la cuestión principal y, de hecho, la clave del asunto ahora mismo es el tema del estrecho de Ormuz, así que sí, hay un intercambio de puntos de vista", sostuvo Qashqavi, según consignó AFP.

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Mientras tanto, el mercado petrolero continúa atento a cualquier novedad vinculada con las negociaciones. La posibilidad de una distensión entre Estados Unidos e Irán fue suficiente para provocar una baja significativa en el precio del petróleo al comienzo de agosto, aunque las diferencias públicas entre ambos gobiernos mantienen la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y del mercado energético.

Con información de AFP

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