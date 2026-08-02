Trump aseguró que acordó con sus aliados aplazar nuevos ataques contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a través de su cuenta en la red social Truth Social, que junto a sus aliados en Medio Oriente ya se pusieron de acuerdo para ponerle fin a la guerra con Irán, que comenzó a finales de febrero de este año. Por el momento no se producirán nuevos ataques.

“Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Medio Oriente nos han pedido que detengamos cualquier ataque, dado que se han acordado los términos de un acuerdo", señaló el mandatario estadounidense.

Este acuerdo preliminar que empezó a elaborarse el 17 de junio pasado “incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz, y el fin de la amenaza nuclear de Irán”. También añadió que Israel se sumará a Estados Unidos en el compromiso de intentar completar el acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra.

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El nuevo anuncio de Trump se produce poco después de que Estados Unidos pidiera a sus ciudadanos "considerar abandonar" Oriente Medio debido a una posible "escalada" del conflicto regional.

La cadena televisiva CBS News informó que Estados Unidos e Israel planeaban ataques conjuntos, posiblemente durante el fin de semana, con refinerías de petróleo y plantas de energía entre sus posibles objetivos.

"El país de Israel me acompaña en este compromiso. A trabajar, todos, y háganlo REALIDAD", agregó el líder demócrata en su publicación.

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También en las últimas horas Trump mantuvo contacto telefónico con uno de los principales aliados en la región, el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman, quien le había expresado su preocupación por el recrudecimiento de las hostilidades en los últimos días.

Según una fuente del gobierno estadounidense, citada por el sitio web estadounidense Axios, el príncipe heredero "urgió a Trump a desescalar y a abstenerse de lanzar ataques".

Tras más de cinco meses de conflicto, que empezó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, aparentemente no se vislumbra un final de la guerra tras la reanudación de ataques recíprocos en la última semana.