Trump, “exasperado” porque no le quedan opciones para poner fin a la guerra con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump logró un avance diplomático positivo en Oriente Medio con un acuerdo para que las milicias de Hamas se desarmen, pero sigue inmerso en el conflicto con Irán , buscando una estrategia de salida que continúa escapándosele.

Tras cinco meses de guerra, el margen de maniobra de Trump parece extremadamente limitado, y da la impresión de que cada vez improvisa más sobre la marcha.

“Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque ahora nos toca golpearlos a nosotros”, dijo Trump el miércoles refiriéndose a los próximos ataques contra Teherán en represalia por sus ataques contra las bases que albergan fuerzas estadounidenses en Jordania.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El líder republicano ha demostrado claramente los límites de sus esfuerzos, hasta ahora infructuosos, por intentar forzar la capitulación de Irán mediante ataques aéreos.

A medida que el conflicto en Oriente Medio se extiende desde Irak a Arabia Saudita e incluso a Egipto, el presidente estadounidense se encuentra en un punto muerto.

El viernes, convocó a los miembros de su gabinete en la residencia presidencial de Camp David, pero no dio ninguna señal de un posible cambio de estrategia.

Según informó NBC News a principios de esta semana, citando a funcionarios estadounidenses, Trump estalló de ira durante una reciente reunión en la Casa Blanca y se mostró “exasperado” por las limitadas opciones disponibles para poner fin a la guerra. La situación depende en gran medida de Teherán.

Tras los ataques aéreos que Estados Unidos lanzó en coordinación con Israel contra Irán el 28 de febrero, en los que murieron numerosos dirigentes iraníes, incluido el líder supremo Ali Jamenei, las cosas no han salido según lo previsto para Trump.

No hay soluciones rápidas. Anteriormente, Trump habló sobre un plazo de entre cuatro y seis semanas para la ofensiva que, según él, tiene como objetivo impedir que Teherán adquiera un arma nuclear.

Si bien los funcionarios estadounidenses sostienen que han logrado objetivos militares clave, como la destrucción de la armada iraní y la degradación de sus capacidades de misiles balísticos, el conflicto se centra ahora en el control del estrecho de Ormuz, donde Teherán interrumpió el tráfico marítimo clave con ataques a buques mercantes.

Eso parece haber tomado a Washington desprevenido, y el acuerdo del 17 de junio para detener los combates ya se ha roto.

Desde entonces, el ejército estadounidense ha llevado a cabo repetidos ataques contra objetivos militares iraníes, mientras que la Guardia Revolucionaria de Teherán respondió atacando bases estadounidenses y aliados en la región.

“Resulta difícil comprender por qué este enfoque funcionaría ahora cuando no ha funcionado en los últimos cinco meses”, escribió Richard Haass, expresidente del Consejo de Relaciones Exteriores.

Karen Young, investigadora principal del Instituto de Oriente Medio, afirmó que “el conflicto aún se encuentra en sus primeras etapas; debemos estar preparados para una interrupción prolongada”.

“Este es un conflicto que realmente no tiene soluciones rápidas, incluso con una transición de régimen que podría generar más inestabilidad en la región en lugar de menos”, dijo a los periodistas esta semana. Esto es especialmente cierto ahora que los ataques contra Arabia Saudita y otros estados ricos del Golfo, productores de petróleo, los han debilitado.

Guerra impopular. En EE.UU., la guerra es en gran medida impopular, especialmente debido al aumento del precio de la gasolina, que ha enfurecido a los consumidores.

Un promedio de encuestas recopiladas por el experto político Nate Silver y actualizadas el jueves muestra que el 58,3 por ciento de los estadounidenses se opone a la guerra, una cifra que ha ido en aumento desde marzo, mientras que el 37,4 por ciento dice apoyarla.

El tema es políticamente explosivo, a tan solo tres meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, unas contiendas históricamente difíciles para el partido que controla la Casa Blanca, y que podrían provocar que Trump pierda las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado.