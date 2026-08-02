Atentado en Colombia deja 14 heridos a días del cambio de gobierno

“Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra policía nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia” escribió en X el presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de la explosión de un camión bomba cerca de la frontera con Venezuela, que dejó al menos 14 heridos entre policías y civiles.

Un camión-bomba estalló durante la madrugada del sábado afuera de una estación de policía de la ciudad ubicada a unos 400 kilómetros de Bogotá y tan solo seis días antes de la investidura de De la Espriella.

La gobernación del departamento de Norte de Santander, –donde ocurrió el ataque–, dio un balance preliminar de ocho policías y tres civiles lesionados, en medio de la peor ola de violencia del país en la última década.

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“Es un hecho atroz, violento y es lamentable lo que pasó”, declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento.

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32.000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

Los grupos armados de la zona vienen lanzando advertencias al presidente electo, quien prometió mano dura contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico.

De la Espriella, un abogado millonario –figura de la extrema derecha–, asumirá el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

El acto de investidura se realizará en Cali, la tercera ciudad más grande del país y blanco frecuente de atentados de las guerrillas.

El presidente electo prometió intensificar la lucha contra la guerrilla con el apoyo de los gobiernos de EE.UU. e Israel.

Sin comentarios. El mandatario Gustavo Petro, no realizó declaraciones sobre el atentado. El presidente se encuentra de viaje en La Habana donde mantuvo conversaciones con su homólogo Miguel Díaz-Canel sobre la “política de ahogamiento” de EE.UU. contra la isla, así como contra los ataques del gobierno de Trump contra embarcaciones en el Caribe presuntamente dedicadas al tráfico de drogas.

“Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde”, escribió Petro en X el viernes.

Asunción en Cali. La investidura de De la Espriella, significará un giro político en Colombia tras cuatro años en los que la izquierda intentó negociar la paz con los grupos armados mediante la política de Paz Total, sin éxito.

En este contexto, el acto de asunción del mandatario electo contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia: un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo, lo que justifica el despliegue.

Por tradición, la toma de posesión presidencial tiene lugar en la sede del Congreso en Bogotá, sin embargo el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, ubicada en una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y la guerrilla.

El presidente electo buscaba inicialmente tomar posesión del cargo en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.