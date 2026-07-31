EE.UU. anuncia pacto para desarmar a Hamás con retiro gradual de Israel de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Junta por la Paz, respaldada por Washington, alcanzó un acuerdo para el desarme de Hamás, aunque persisten dudas sobre el alcance del pacto y funcionarios advirtieron que no se implementará de inmediato.

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Trump calificó el acuerdo como un “paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas” en una publicación en redes sociales el jueves por la noche. Según explicó, el plan abriría el camino para que Gaza quede bajo un nuevo gobierno palestino que trabajaría en estrecha coordinación con la Junta por la Paz.

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“Israel tendrá la seguridad que merece, con Gaza dejando de ser una base para ataques terroristas”, escribió el mandatario.

Funcionarios de Estados Unidos y de la Junta por la Paz señalaron que los detalles del acuerdo deberán definirse durante las próximas semanas. Esperan avances en uno o dos meses y manejan un cronograma de entre 200 y 350 días para su implementación, aunque advirtieron que aún quedan numerosos aspectos técnicos por resolver.

Altos dirigentes de Hamás confirmaron que alcanzaron un acuerdo que incluye disposiciones sobre el futuro de su arsenal, según informó AFP. Sin embargo, Ghazi Hamad, integrante de la delegación negociadora del grupo, declaró a Al Jazeera que Hamás no avanzará hacia el desarme mientras las tropas israelíes no se retiren primero de Gaza.

Según Hamad, el desarme está directamente vinculado al retiro de las fuerzas israelíes y a la reconstrucción del enclave palestino, lo que pone de manifiesto los obstáculos que aún enfrenta la implementación del acuerdo.

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El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu no se ha pronunciado sobre el anuncio.

Antes de la declaración de Trump, un funcionario israelí familiarizado con el asunto dijo que Israel exige el desarme completo de Hamás, incluida la retirada de todas las armas de Gaza y la desmilitarización total de la Franja, como condición previa para cualquier proceso.

Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza de la Junta por la Paz, escribió en X que el retiro de las fuerzas israelíes debe avanzar “en paralelo” con el desmantelamiento del armamento.

Si el acuerdo prospera, representaría un avance significativo en Medio Oriente y podría conducir al fin definitivo de la guerra entre Israel y Hamás, iniciada tras el ataque del grupo militante contra comunidades y bases militares israelíes en octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 israelíes muertos. Estados Unidos y otros países occidentales consideran a Hamás una organización terrorista.

Israel y Hamás acordaron un alto al fuego en octubre de 2025, pero una solución permanente ha resultado esquiva. Israel ha mantenido como condición el desarme total de la Franja de Gaza, mientras Hamás se ha mostrado reacio a entregar todas sus armas por el impacto que ello tendría sobre su capacidad militar.

Trump afirmó que Israel se retirará del territorio una vez concluido el desarme de Hamás. Posteriormente, una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto con una nueva fuerza policial palestina para asumir la seguridad de Gaza.

La fecha definitiva para la retirada israelí aún debe acordarse, indicaron funcionarios estadounidenses y de la Junta por la Paz. Añadieron que la Fuerza Internacional de Estabilización también supervisará el proceso de desmantelamiento del armamento y que las primeras armas transferidas serán las pertenecientes a la policía de Gaza.

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Asimismo, explicaron que cada etapa del plan estará sujeta a un proceso de verificación.

Según el plan de 20 puntos impulsado por Trump, todos los rehenes de Hamás —vivos y fallecidos— ya fueron liberados de Gaza, lo que permitiría avanzar hacia un cambio de gobierno y la reconstrucción del territorio. La guerra dejó gran parte de las zonas urbanas reducidas a escombros y provocó la muerte de unos 70.000 palestinos.

Una resolución del conflicto también tendría implicancias para el resto de Medio Oriente. Hamás cuenta con el respaldo de Irán, país que fue atacado por Estados Unidos e Israel en febrero.

Posteriormente, el conflicto se amplió y derivó en una guerra en la que la República Islámica lanzó ataques contra varios países de la región, incluido Israel.

GZ