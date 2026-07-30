Los ADRs argentinos trepan casi 5% en Wall Street y el dólar cae a $1.510

Los activos argentinos operan mayormente al alza este jueves 30 de julio, impulsados por la recuperación de Wall Street luego de los sólidos resultados trimestrales de Microsoft y por la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés. Los ADRs de empresas locales avanzan hasta casi 5% y el S&P Merval gana 2,2%, mientras que el riesgo país retrocede cinco unidades y se ubica en 441 puntos, pese a las leves bajas que registran los bonos soberanos en dólares.

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El mejor clima bursátil también se refleja en el mercado cambiario, donde el dólar baja en todos sus segmentos. El oficial retrocede $10 y se vende a $1.510 en el Banco Nación, mientras que el mayorista cae a $1.491.

Desempeño al alza en Wall Street

En la bolsa local, el S&P Merval avanza 2,2% a 3.304.360,730 puntos básicos y, dentro de las acciones que más suben, se encuentran: Sociedad Comercial del Plata (+4,2%), Grupo Supervielle (+4,2%), y BBVA (+3,7%).

En cuanto a los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, avanzan hasta casi 5% de la mano de Central Puerto, Grupo Supervielle y BBVA.

En tanto, los bonos en dólares operan con bajas de hasta 0,7% encabezados por el GD46D y el AL41D. A pesar de las caídas, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 441 puntos básicos, cinco puntos por debajo del cierre de este miércoles.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 30 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una baja de $10 respecto al cierre del miércoles.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.491, con una baja de $5 respecto al cierre del miércoles. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, con una baja de $5 respecto del cierre del miércoles. Por el lado del MEP, opera a $1.515, con un caída de $10 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.570, $15 por debajo de la cotización del miércoles.

La Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés

La Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos resolvió este miércoles mantener sus tasas de interés de referencia en un rango de 3,50% - 3,75% en medio de una inflación persistente provocada por la guerra en Oriente Medio y las presiones del presidente Donald Trump para que baje las tasas e impulse el crédito. En la votación, 3 de los 12 participantes se pronunciaron a favor de un aumento de 0,25 puntos de base.

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En su comunicado de prensa, la Fed señaló que "la actividad económica se expande a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, debida en parte al conflicto en Oriente Medio. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes. La creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo se ha mantenido prácticamente sin cambios".

El Gobierno logró un rollover del 144,5% en la licitación de deuda y captó US$ 309 millones con Bonar 29

La Secretaría de Finanzas adjudicó este miércoles 29 de julio un total de $12,21 billones en la última licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por $13,98 billones.

De esta manera, el equipo económico alcanzó un rollover del 144,53% sobre los compromisos que vencían durante la jornada, equivalentes a aproximadamente $8,45 billones. Esto implica que, además de renovar la totalidad de los vencimientos, el Tesoro obtuvo financiamiento neto cercano a los $3,76 billones.

La mayor parte de la colocación se concentró en la nueva LECAP con vencimiento el 16 de octubre de 2026, identificada como S16O6. Finanzas adjudicó $4,61 billones a una tasa efectiva mensual del 2,05%, equivalente a una tasa interna de retorno efectiva anual del 27,57%.

También se colocaron $4,72 billones en el bono TMVE8, con vencimiento el 31 de enero de 2028, cuyo rendimiento está vinculado a la tasa TAMAR más un margen del 6,64%. Entre ambos instrumentos concentraron más de tres cuartas partes del monto adjudicado en moneda local.

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street suben con fuerza este jueves, impulsados por los sólidos resultados trimestrales de Microsoft, que lograron aliviar parte de la preocupación de los inversores por el elevado gasto de las grandes compañías tecnológicas en inteligencia artificial. En ese contexto, las acciones de la empresa estadounidense se disparan alrededor de 14% en Nueva York.

El S&P 500 avanza 0,9%, el Nasdaq gana 2,1%, el Dow Jones sube 0,3% y el Russell 2000 mejora 0,5%, luego de una rueda marcada por fuertes ventas tras el mensaje de la Reserva Federal.

Microsoft informó ingresos por US$ 90.000 millones durante el cuarto trimestre de su año fiscal 2026, un incremento interanual del 18% y por encima de los US$87.630 millones proyectados por el mercado. A su vez, el beneficio por acción alcanzó los US$4,81, frente a los US$4,24 esperados, respaldado por la expansión de su negocio de infraestructura en la nube y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial.

A pesar de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el petróleo muestra una moderación: el West Texas Intermediate (WTI) avanza 0,1% hasta los US$84,52, mientras que el Brent cae 1% y se ubica en US$87,10.

FN