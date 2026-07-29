El Riesgo País subió a 445 puntos tras la decisión sobre tasas de la Fed

El Riesgo País cerró este miércoles 29 de julio en 445 puntos básicos, registrando un leve incremento de cuatro unidades respecto de la sesión previa, pero manteniendo su consolidación técnica por debajo de la barrera de las 500 unidades. La jornada comercial en las plazas internacionales estuvo atravesada por el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), factor que condicionó la liquidez global y promovió un comportamiento selectivo sobre los bonos soberanos emergentes.

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Pese a este ajuste marginal, el mercado de renta fija local continúa afianzado en sus niveles mínimos en los últimos ocho años, impulsado por las anclas fiscales domésticas y la reciente aprobación de la quinta revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Riesgo País finalizó las operaciones de este miércoles en 445 puntos, lo que representó una suba del 0,90% frente al cierre anterior. Durante el desarrollo de la sesión comercial en las plazas externas de Nueva York, el índice administrado por el banco JP Morgan operó bajo un esquema de cautela, condicionado por la reestructuración de carteras tras el comunicado de la Fed. Con el transcurso de las negociaciones de renta fija, la cotización de la deuda pública soberana en moneda extranjera anotó variaciones mixtas que terminaron fijando el nivel de cierre en la cota mencionada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador financiero de JP Morgan ha mostrado durante las últimas semanas un sostenido canal de compresión que posicionó al diferencial de tasas alejado de los picos alcanzados a mediados de mayo. A finales del ciclo mensual anterior, la prima de riesgo argentina había escalado transitoriamente de forma consecutiva debido a presiones externas, ubicándose en los 543 puntos el lunes 18 de mayo y alcanzando un techo de 547 puntos básicos el martes 19 de mayo en sintonía con un deterioro generalizado en las paridades de los activos emergentes.

Sin embargo, el proceso de descompresión de las tasas de retorno se profundizó fuertemente a partir de mediados de junio, cuando la agencia calificadora Standard & Poor's (S&P) elevó la nota soberana de la categoría "CCC+" a "B-". Dicha mejora técnica desató un rally en los bonos globales que derrumbó el índice a 443 puntos básicos el jueves 11 de junio y a 437 puntos el viernes 12 de junio.

La tendencia de estabilidad se consolidó a lo largo de las sesiones más recientes, fijando un piso firme en torno a la franja media de las 430 y 440 unidades. El indicador registró paridades de 425 puntos el lunes 15 de junio, 437 puntos el jueves 25 de junio y 431 puntos el lunes 29 de junio, mientras que en la presente semana marcó 442 puntos el lunes 27 de julio y 441 puntos el martes 28 de julio. Esta dinámica favorable estuvo respaldada además por las evaluaciones institucionales del FMI.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice macroeconómico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados universalmente en las plazas bursátiles como el activo libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las plazas de inversión como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores institucionales en la solvencia macroeconómica y la capacidad de pago de un país. El índice de referencia administrado por JP Morgan "sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza de los inversores se deteriora por desequilibrios fiscales o inestabilidad política, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de corrientes vendedoras y sus rendimientos asociados suben por efecto inverso, elevando de forma automática el spread del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía argentina se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera bajo legislación nacional y externa. La trascendencia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva, incidiendo directamente sobre las tasas que deben convalidar las empresas del sector privado para acceder al crédito internacional. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe las posibilidades de captar capitales externos, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.