Los patentamientos de autos cayeron 30,3% en julio y las motos marcaron un fuerte crecimiento

El mercado de vehículos mostró resultados dispares en el comienzo del segundo semestre. Mientras los patentamientos de autos registraron una caída interanual del 30,3% durante julio, las motos mantuvieron una tendencia opuesta y crecieron 30,4% frente al mismo mes del año pasado, según los informes difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

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En el segmento automotor se patentaron 43.758 vehículos durante julio, un 7,7% menos que en junio y un 30,3% por debajo de las 62.818 unidades registradas en julio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses del año, las ventas alcanzaron las 339.359 unidades, lo que representa una baja del 12,8% respecto del mismo período del año pasado. Además, el 69% de los autos patentados son importados y solo el 31% restante es de origen nacional.

Fuente ACARA

La evolución fue diferente en el mercado de motovehículos. Durante julio se patentaron 71.217 unidades, un 3,4% más que en junio y un 30,4% por encima del mismo mes de 2025. Entre enero y julio, el acumulado llegó a 511.986 motos, con un crecimiento interanual del 41,9%.

ACARA: adaptación a un mercado con mayor competencia

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que "el inicio del segundo semestre mantiene los niveles de patentamiento", impulsado por la incorporación de nuevos modelos de marcas tradicionales, la política comercial de las automotrices chinas y las opciones de financiación con tasas cada vez más convenientes.

Además, afirmó que el sector se está “adaptando a esta nueva realidad de variedad de modelos y precios y a la electromovilidad, que ya llega al 15% de las ventas y que, en la medida que haya mayor infraestructura, seguirá creciendo".

Beato también anticipó que se espera “una segunda mitad del año similar, con una gran competencia y diversidad", un escenario que consideró positivo para los clientes, aunque advirtió que obliga a toda la cadena de valor a realizar un esfuerzo para mantener la rentabilidad frente a una demanda "cada vez más selectiva".

En ese contexto, agregó que desde el sector concesionario buscan complementar la venta de vehículos con nuevos servicios y remarcó la necesidad de que "un Estado estimule la actividad con incentivos fiscales", detalló el titular de ACARA.

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El liderazgo del mercado de motos cambió de manos

En el mercado de motovehículos también hubo modificaciones en el ranking de marcas. Honda se mantuvo como líder con 15.209 unidades patentadas, mientras que Gilera ascendió al segundo lugar con 8.590 unidades y Motomel quedó tercera con 8.186. Keller, que había ocupado el segundo puesto en junio, descendió a la cuarta posición y Corven completó los cinco primeros lugares.

Fuente: ACARA

El ranking de modelos también mostró cambios. La Honda Wave 110S recuperó el primer puesto con 8.300 unidades patentadas durante julio, seguida por la Keller KN 110-8, con 6.288, y la Gilera Smash, con 6.251. La Motomel B110 y la Corven Energy 110 completaron el top cinco del mes.

A nivel provincial, Buenos Aires volvió a liderar ampliamente el mercado de motovehículos durante julio con 21.345 unidades. Detrás se ubicaron Santa Fe (7.179) y Tucumán (5.704), mientras que Córdoba (5.665) y Chaco (4.574) completaron los primeros puestos del ranking de patentamientos del mes.

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Los autos profundizaron la baja en julio

En el segmento de los vehículos livianos, Toyota volvió a encabezar el ranking de marcas con 7.102 unidades patentadas durante julio, seguida por Fiat, con 5.244, y Volkswagen, con 5.073. Ford y Chevrolet completaron los cinco primeros puestos.

Fuente: ACARA

Entre los modelos, la Toyota Hilux fue el vehículo más patentado del mes con 2.812 unidades. Detrás se ubicaron el Fiat Cronos, con 2.122, la Ford Ranger, con 1.768, la Ford Territory, con 1.564, y la Toyota Yaris Cross, con 1.339 patentamientos.

El desempeño también mostró diferencias entre las provincias. Buenos Aires continuó concentrando la mayor cantidad de patentamientos con 12.326 unidades, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8.310), Córdoba (4.830) y Santa Fe (4.284), mientras que el resto de las jurisdicciones mantuvo participaciones más reducidas dentro del total nacional.

En paralelo, la electromovilidad siguió ganando espacio. Según destacó ACARA, los vehículos de estas características ya representan el 15% de las ventas totales, con BYD que patentó 447 unidades, Chevrolet con 44 y Arcfox con 30, solo por mencionar el top tres de una lista que en total suma 611.

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Los datos de julio reflejaron así dos comportamientos diferentes dentro del mercado de la movilidad. Mientras el patentamiento de autos continuó mostrando una contracción tanto en la comparación mensual como interanual, el segmento de las motos sostuvo un ritmo de crecimiento que también se reflejó en el acumulado de los primeros siete meses del año.

GZ