Las ventas de autos, motos y pick-up son la radiografía de una Argentina en cambio

Los usuarios compran pickups casi como nunca, y eso impulsa al modelo clásico de Toyota, la Hilux, nuevamente al tope de ventas del país, con unas 15.549 unidades en el primer semestre del año. También Ford, con la Ranger, se ubica en el top 5. La demanda del campo con sus dólares versión 2026, de Vaca Muerta –que empieza a demandar este tipo de vehículos– y de particulares que quieren sumarse a la camioneta más exitosa de la historia argentina sostiene el número uno del ranking.

En el global, la producción automotriz tuvo un mal año. En el primer semestre, la actividad en las terminales radicadas en el país muestra, según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), un total de 204.658 unidades producidas, contra las 250.478 de los primeros seis meses de 2025: una caída del 18,3% interanual. De no mediar sorpresas positivas, el año cerrará con esta tendencia negativa.

La porción menor de esa actividad vive, en cambio, otra realidad. La fabricación y colocación de motocicletas y motovehículos vive un momento histórico, único e irrepetible: durante el primer semestre se patentaron más de 443.000 motovehículos, el mayor registro para un primer semestre desde que hay registros del sector. La producción local acompañó ese crecimiento: el 97% de las motos patentadas fueron de producción nacional, participación casi idéntica a la de 2025. Esto implica que en el semestre se comercializaron alrededor de 430.000 motos fabricadas o ensambladas en el país, mientras que apenas unas 13.000 fueron importadas. Es un alza del 43,5% interanual, un resultado positivo que no registra ni Vaca Muerta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En definitiva, demanda de vehículos hay. Por eso se venden motos y pickups: se compra lo que se puede y lo que se necesita. El mercado argentino de automóviles no está entre las prioridades ni las posibilidades de la clase media, que siempre fue aspiracional en este rubro. Las camionetas son insumo indispensable de un campo que en general tiene un buen año, y dólares. Vaca Muerta demanda también este tipo de vehículos, lo mismo que la expansión minera. La moto más vendida puede comprarse a 1.700.000 pesos y pagarse en cuotas de 100.000 pesos mensuales.

La industria automotriz argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años: mientras las terminales reducen producción, suspenden personal y ven caer las ventas de cero kilómetro, las motos registran niveles récord de patentamientos, impulsadas por la demanda de unidades económicas y de baja cilindrada.

El fenómeno expone un cambio profundo en el consumo de bienes durables. El automóvil dejó de ser el vehículo de acceso para buena parte de la clase media y fue reemplazado por la moto como alternativa más accesible para la movilidad personal y, en muchos casos, como herramienta de trabajo.

La paradoja es que ambos sectores comparten una misma lógica de fondo. Lo que hoy sostiene a la industria automotriz son los vehículos de trabajo –principalmente las pickups–, mientras que el boom de las motos se concentra casi exclusivamente en modelos de baja cilindrada, especialmente las tradicionales de 110 centímetros cúbicos.

Durante 2026 la producción automotriz mostró una fuerte retracción. En el primer bimestre las terminales fabricaron poco más de 50.600 vehículos, una caída cercana al 30% respecto del mismo período del año anterior, según Adefa. La disminución responde a una combinación de factores: menor demanda interna, reducción de exportaciones a Brasil, mayor competencia de importados y un consumidor más selectivo.

Las ventas tampoco lograron revertir la tendencia. Los patentamientos de livianos siguen por debajo de los niveles de 2025, pese a la estabilidad macroeconómica y a una mayor disponibilidad de crédito. En mayo se patentaron 41.921 unidades, un 25,6% menos que un año antes, mientras que el acumulado anual también permanece en terreno negativo.

Las terminales coinciden en que el mercado se volvió extremadamente competitivo. La apertura de las importaciones multiplicó la oferta de modelos, en especial provenientes de Brasil y de nuevas marcas chinas, pero ese incremento no alcanzó para sostener el nivel de ventas.

En ese contexto hay una excepción clara: las camionetas. La producción nacional se fue especializando en las pickups medianas. Plantas como Toyota en Zárate, Ford y Volkswagen en General Pacheco, o Stellantis en Córdoba, concentran buena parte de la fabricación local. En 2025, casi el 60% de todos los vehículos producidos en la Argentina fueron pickups, cifra histórica que refleja el cambio estructural de la industria. Mientras la fabricación de automóviles tradicionales pierde participación, las camionetas destinadas tanto al mercado interno como a la exportación se consolidan como el verdadero motor de las terminales.

Incluso en un mercado en retroceso, las pickups representan cerca del 28% de todos los cero kilómetro patentados en el país, participación muy superior a la de la mayoría de los mercados internacionales, donde las camionetas nunca superan el 10%.

La explicación no es solo cultural. Argentina desarrolló durante décadas una importante capacidad industrial en este segmento, abasteciendo tanto al mercado doméstico como a América Latina. Además, el agro, la minería, Vaca Muerta y las actividades productivas mantienen una demanda relativamente estable de vehículos utilitarios.

Mientras el automóvil pierde terreno, las motos viven uno de los mejores momentos de su historia. Detrás del récord hay una característica central: el crecimiento no proviene de motocicletas deportivas o de alta gama, sino de modelos de baja cilindrada, principalmente de 110 y 125 centímetros cúbicos, fabricados o ensamblados localmente por marcas como Honda, Motomel, Corven, Gilera, Zanella o Keller: vehículos cuyo precio representa apenas una fracción del valor de un automóvil usado y que además pueden financiarse en cuotas accesibles. Cumplen varias funciones a la vez: permiten reducir costos de transporte, reemplazar al automóvil familiar, trabajar en plataformas de reparto o mensajería y evitar el gasto creciente del transporte público. También son, claro, objeto de trabajo para los ex empleados en relación de dependencia que perdieron su fuente de ingresos por la crisis en la industria, el comercio y la construcción, y ven en el reparto en moto de baja cilindrada una salida laboral.

A primera vista podría parecer que el éxito de las motos contradice la crisis automotriz. Sin embargo, ambos fenómenos describen una misma transformación del consumo. La industria automotriz sobrevive gracias a vehículos productivos: las pickups usadas por el agro, la minería, la construcción o el petróleo. El mercado de motos crece gracias a vehículos económicos destinados al trabajo cotidiano o a resolver la movilidad básica. En ambos extremos desaparece el consumo aspiracional, un valor agregado que tuvo Argentina por décadas y que la diferenció de América Latina.

El sedán familiar, el hatchback mediano o el automóvil como símbolo de ascenso social perdieron protagonismo frente a decisiones mucho más racionales, donde pesa sobre todo el costo de adquisición, el gasto de mantenimiento y la utilidad económica.

El éxito de las motos, la mayor demanda de pickups y la severa crisis del auto familiar son caras de la misma moneda. Una Argentina que está cambiando. Rápido y fuerte. Y, quizá, sin retorno.