El Gobierno reabre un cupo para importar autos híbridos y eléctricos con arancel cero

El Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial, abrió una nueva convocatoria para distribuir el remanente de cupos de importación de autos con arancel cero de 2025.

La Disposición 340/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, tiene como objetivo facilitar el ingreso de vehículos de hasta US$ 16.000 FOB con beneficios impositivos, convocando a automotrices e importadores interesados en solicitar la reasignación de los cupos vacantes.

La normativa surge a raíz de que el límite máximo de vehículos previstos para el periodo 2025 (originalmente fijado en 50.000 unidades) no fue utilizado en su totalidad debido a renuncias o incumplimientos de nacionalización.

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En esta nueva instancia, la cantidad de vehículos a reasignar será de 865 unidades. A esta cifra se le sumarán aquellas unidades que queden liberadas por el incumplimiento de las prórrogas otorgadas para nacionalizar vehículos hasta el 31 de julio de 2026.

Criterios de selección y plazos

Para la adjudicación de estos cupos, la autoridad de aplicación seguirá dos criterios principales de prioridad:

- Mes de nacionalización: se priorizará a quienes estimen un registro u oficialización de la mercadería más temprano.

- Precio de venta: en caso de empate en la fecha, se optará por el solicitante que declare el menor precio de lista de venta al público en dólares.

Además, tendrán prioridad aquellas empresas que hayan cumplido con sus compromisos en convocatorias previas, mientras que perderán prioridad quienes hayan hecho uso de prórrogas al 31 de julio de 2026.

Las empresas interesadas, que deben ser personas jurídicas dedicadas a la comercialización de estos vehículos, tienen tiempo para presentar su solicitud hasta las 23:59 horas del 7 de agosto de 2026. El trámite debe realizarse obligatoriamente de forma electrónica a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

La utilización efectiva de estos cupos reasignados deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2026, fecha límite establecida para la importación de las unidades. Aquellos asignatarios que se vean imposibilitados de cumplir podrán renunciar al cupo sin penalidad hasta el 30 de septiembre de 2026.

Mediante el Decreto 49/2025, se fijó fijó una alícuota de arancel 0% para la importación de vehículos de motorización alternativa, considerando que "la industria automotriz a nivel mundial se encuentra en una transición hacia nuevas tecnologías de movilidad, con un recambio de motorizaciones mediante la incorporación de los motores híbridos, los motores eléctricos y las celdas de combustible, entendiendo por tales a aquellas que utilizan el hidrógeno como combustible".

Además, señala que "una de las principales barreras para la adopción de las nuevas tecnologías la constituye el elevado costo de los vehículos con motorización alternativa y el desconocimiento del público en cuanto a su utilización".

Mercado en alza

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en el primer semestre de 2026 se patentaron en Argentina 42.238 unidades de vehículos con motorización alternativa (híbridos y eléctricos puros).

"Esa cifra es 339,4% más alta que el primer semestre de 2025, en el que se habían registrado 9.613, y se convierte así en el mayor registro desde que se introdujeron estas tecnologías", señaló la entidad.

El modelo más patentado fue el Ford Territory (HEV) con un total de 4.903 unidades, una participación del 11,6% del mercado, superando al Toyota Corolla Cross (HEV), que con 4.098 unidades ocupa la segunda posición, con 9,7% de participación.

LM