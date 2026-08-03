El endeudamiento se consolidó como una herramienta para sostener los gastos cotidianos de los hogares argentinos. Durante los últimos seis meses, el 61,9% de los consultados tomó alguna deuda o crédito y, entre ellos, más de la mitad explicó que lo hizo porque sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Creció el endeudamiento en los hogares: qué es lo que mas se consume

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública de julio elaborado por la consultora Zentrix. El estudio muestra que el deterioro del poder adquisitivo no solo afecta la capacidad de llegar a fin de mes, sino que empuja a una parte creciente de la población a recurrir al crédito formal e informal para afrontar alimentos, servicios y otros gastos habituales.

El principal motivo del endeudamiento fue la insuficiencia de los ingresos para pagar los gastos básicos, mencionado por el 53,7% de quienes tomaron deuda. En segundo lugar apareció el aumento de las tarifas y los servicios públicos, con el 23,1%.

En cambio, solo el 11,5% se endeudó para comprar bienes durables y otro 7,6% lo hizo para resolver una situación imprevista, como una enfermedad, la pérdida del empleo o una emergencia familiar. Los resultados muestran que el crédito se utiliza principalmente para sostener el consumo diario y no para financiar proyectos o compras de largo plazo.

El 66% se queda sin ingresos antes del día 20

Las dificultades para afrontar los gastos también se reflejan en el momento del mes hasta el cual alcanzan los ingresos. De acuerdo con el informe, el 66% de los encuestados agota sus recursos antes o hasta el día 20, mientras que solamente el 9,3% llega a fin de mes y conserva alguna capacidad de ahorro.

El escenario es especialmente complejo entre los jóvenes. En el segmento de entre 18 y 39 años, el 85,5% se queda sin ingresos al llegar al día 20. Además, el 69,5% ya los agotó para el día 15 y apenas el 1,5% consigue finalizar el mes con posibilidades de ahorrar.

Entre las personas de 40 a 59 años, el 60,6% llega como máximo hasta el día 20, aunque el 12,5% puede terminar el mes con algún ahorro. En los mayores de 60 años, el 61,1% agota sus ingresos durante los primeros 20 días y el 10,2% logra ahorrar.

La percepción generalizada es que un solo ingreso ya no resulta suficiente. El 44,2% consideró que hacen falta tres o más empleos o fuentes de recursos para llegar a fin de mes, mientras que otro 42,4% respondió que se necesitan dos. En conjunto, el 86,6% sostuvo que una persona necesita más de un ingreso para cubrir sus gastos mensuales.

Casi nueve de cada diez dicen que el salario pierde contra la inflación

El deterioro del poder adquisitivo también aparece en la comparación entre salarios y precios. El 87,4% de los consultados afirmó que sus ingresos no le están ganando a la inflación, frente a solamente un 9,8% que consideró que su salario aumenta por encima del costo de vida.

Al mismo tiempo, el 67,1% respondió que el dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos no refleja adecuadamente los aumentos de precios que percibe en su vida cotidiana. El 29,6% sostuvo que la medición oficial sí coincide con su experiencia.

La pérdida de poder adquisitivo atraviesa incluso las diferencias políticas. Entre quienes votaron al oficialismo en las elecciones legislativas de 2025, el 73% indicó que su salario no supera a la inflación. Entre los votantes opositores, esa respuesta alcanzó al 97,1%.

En este contexto, el 42,8% calificó negativamente su situación económica personal, mientras que el 30% la consideró regular y el 27,1% la evaluó de manera positiva. La valoración empeora cuando la consulta se traslada al escenario nacional: el 61,8% consideró mala o muy mala la situación económica del país y solo el 21,1% la calificó positivamente.

Los jóvenes recurren más al crédito informal

La deuda alcanza con mayor intensidad a las personas más jóvenes. El 77% de quienes tienen entre 18 y 39 años tomó un crédito durante los últimos seis meses, frente al 62,6% registrado entre los adultos de 40 a 59 años y al 53,7% entre los mayores de 60.

La edad también influye en el tipo de financiamiento utilizado. En términos generales, el 63,8% de los endeudados recurrió exclusivamente al sistema formal, compuesto por bancos, tarjetas de crédito y otras entidades reguladas. Otro 19,6% acudió únicamente a prestamistas o financieras informales, mientras que el 12,9% combinó ambas vías.

“Las familias nunca estuvieron tan endeudadas”, la advertencia de Guido Bambini en “QR!” sobre un informe del PRO

Entre los menores de 40 años, la proporción que recurrió exclusivamente al crédito informal alcanzó el 35,8%. El porcentaje bajó al 22,2% entre las personas de 40 a 59 años y al 7% entre los mayores de 60.

En sentido inverso, solo el 51,1% de los jóvenes tomó deuda exclusivamente dentro del sistema formal, frente al 61% de los adultos de entre 40 y 59 años y al 74,3% de los mayores de 60.

Ocho de cada diez tienen problemas para pagar sus deudas

El acceso al financiamiento tampoco resuelve completamente las dificultades económicas, ya que la mayoría de los endeudados enfrenta complicaciones para cumplir con los vencimientos.

Solo el 18,9% manifestó que está pagando sus compromisos sin inconvenientes. En contraste, el 33,7% dijo hacerlo con alguna dificultad y el 28,9% con mucha dificultad. Además, el 12% ya se atrasó en algunos pagos y el 6,4% directamente reconoció que no puede continuar abonando sus deudas.

De esta manera, el 81% de quienes tomaron crédito presenta algún grado de dificultad para afrontar sus obligaciones financieras.

La evaluación sobre las condiciones del crédito también es mayoritariamente negativa. El 55% aseguró que las tasas son tan elevadas que el financiamiento termina convirtiéndose en una “trampa”, mientras que el 22,1% señaló que no accede al sistema formal porque no cumple con los requisitos.

Otro 14,3% sostuvo que, aunque las tasas son altas, necesita recurrir al crédito para llegar a fin de mes. Apenas el 8,5% consideró que las condiciones son accesibles y que el financiamiento representa una herramienta útil.

El malestar económico impacta en la evaluación del Gobierno

El escenario económico también aparece asociado a un deterioro en la aprobación del Gobierno nacional. En julio, el 58,8% de los encuestados desaprobó la gestión del presidente Javier Milei, frente a un 31,4% que la aprobó. Otro 9,7% respondió que no aprueba ni desaprueba.

Entre las principales preocupaciones, la corrupción fue mencionada por el 48,8%, seguida por los ingresos y salarios, con el 46,9%, y la incertidumbre económica, con el 41,6%.

Más atrás se ubicaron el desempleo, con el 29,1%; las tarifas de servicios públicos, con el 26,8%; las deudas, con el 18,9%; y la inflación, con el 18,2%.

FN