Vacaciones en el Congreso: la agenda de Milei que vuelve a quedar paralizada

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este martes en Casa Rosada al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, para repasar la agenda de obras que la provincia negocia con la Nación. La escena, mínima en apariencia, resume bastante bien el estado del oficialismo en esta primera semana de receso invernal: mientras el Congreso está formalmente de vacaciones, el Gobierno no deja de recorrer despachos en busca de apoyos que, hasta ahora, no logró convertir en votos.

Porque lo cierto es que el Parlamento entró el lunes en las dos semanas de pausa reglamentaria sin resolver ninguno de los proyectos que la Casa Rosada definió como prioritarios para el año. La actividad legislativa recién se reanudará el 3 de agosto (el Senado formalmente el 6, con el cuarto intento por la ley de propiedad privada), y hasta entonces la responsabilidad quedará en lo que resuelva la Mesa Política, que conduce Karina Milei y pretende destrabar en las sombras lo que no pudo cerrarse en el recinto.

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El contraste con las promesas de marzo es marcado. Aquel 1° de marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias, Javier Milei había anunciado "el Congreso más reformista de la historia" y anticipado el envío de diez proyectos por mes. En los hechos, entre esa fecha y el receso invernal el Gobierno logró sancionar apenas cinco leyes —Reforma Laboral, Régimen Penal Juvenil, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la modificación a la Ley de Glaciares y el pago a los fondos buitre—, de una veintena de iniciativas que había prometido enviar. El escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni, que se extendió desde fines de marzo hasta la renuncia del entonces jefe de Gabinete en junio, funcionó como un freno adicional: llegó a haber sesiones levantadas por el propio oficialismo para evitar que la oposición avanzara con su interpelación.

Un Mundial de internas entre Villarruel y Bullrich: cómo se gestó la derrota parlamentaria de LLA con la Ley de Tierras

Los proyectos sensibles pendientes para LLA

En el Senado, la lista de asignaturas pendientes es extensa. La reforma electoral, que tiene como eje la eliminación de las PASO, solo tuvo una reunión de comisión desde que ingresó en abril: el oficialismo necesita 37 votos y, según pudo reconstruir PERFIL, todavía le faltarían 16 ya que ni los aliados del PRO ni la UCR están a favor. Por otro lado, la ley de Zonas Frías, con media sanción de Diputados, también choca con la resistencia de parte del radicalismo. Asimismo, el Súper RIGI ni siquiera arrancó su debate en comisión en la Cámara alta. Y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada acumula ya cuatro postergaciones, la última la semana pasada, por falta de acuerdo en el capítulo que elimina los límites a la compra de tierras por extranjeros.

En Diputados, donde Martín Menem mostró mayor efectividad en el semestre gracias al sostén del PRO de Cristian Ritondo, el MID de Oscar Zago y bloques provinciales, el principal proyecto trabado es la ley de Lobby, que según reconocieron desde LLA a este medio, podría sufrir modificaciones antes de poder dictaminarse. También sigue sin tratamiento el Tratado de Cooperación de Patentes, pese a casi tres décadas de demora, a la espera de garantías arancelarias de Estados Unidos.

Bullrich vs. Villarruel, la interna que inquieta en el Senado

La relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quedó definitivamente rota tras la filtración de un chat privado la semana pasada, un conflicto que escaló el fin de semana con una denuncia judicial por amenazas contra un asesor de Villarruel, presentada por un colaborador cercano a la ex ministra.

Inviolabilidad de la propiedad privada: el Senado tratará una ley que elimina límites para que extranjeros compren tierras

Con ese clima como telón de fondo, cualquier negociación que dependa de una mínima coordinación entre la presidencia del Senado y el bloque oficialista arranca en desventaja.

En medio de este parate, el Congreso sí resolvió algo sin necesidad de sesión: desde agosto, la dieta de los senadores subirá a $12,26 millones brutos por el enganche automático a la paritaria de los empleados legislativos, una suba que en el año acumula casi el 20%, por encima de la inflación. El bloque de LLA ya anticipó que donará el incremento, como viene haciendo en aumentos anteriores.

Mientras tanto, dos nuevos proyectos de Federico Sturzenegger empiezan a circular entre empresarios y sindicalistas sin fecha de ingreso formal: la reforma del código aduanero y la desregulación del mercado inmobiliario. Se sumarán, cuando el Gobierno los formalice, a una lista que ya incluye la reforma del Banco Central y el "shutdown" al estilo estadounidense. Todo esto deberá resolverse en un Congreso que retoma actividad recién en agosto, con la mira puesta en el 15 de septiembre, fecha límite para presentar el Presupuesto 2027, la ley que en la Casa Rosada consideran decisiva para las aspiraciones de reelección del Presidente.

JD/ DCQ