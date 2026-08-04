Por qué muchos todavía desconfían de la Ley de Inocencia Fiscal

En diálogo con +Perfil, la tributarista Elisabet Piacentini analizó el alcance de la Ley de Inocencia Fiscal y sostuvo que representa un avance en la relación entre el Estado y los contribuyentes. Sin embargo, advirtió que el principal desafío sigue siendo recuperar la confianza de quienes aún desconfían de los cambios en materia tributaria.

La especialista consideró que la reforma incorpora mayores garantías para los ciudadanos al modificar el criterio con el que se investigan posibles incumplimientos fiscales. A su vez, remarcó que la incertidumbre económica y política continúa siendo un factor determinante a la hora de decidir la adhesión a los distintos regímenes impulsados por el Gobierno.

La Ley de Inocencia Fiscal y el cambio de criterio sobre los contribuyentes

Para la entrevistada, uno de los principales cambios que introduce la Ley de Inocencia Fiscal es el abandono del criterio de presumir que un contribuyente es evasor. La especialista sostuvo que el Estado cuenta con suficientes herramientas para investigar incumplimientos sin recurrir a presunciones. "El fisco tiene muchísimo cruce de datos como para hacer evaluaciones y realmente ir a las evasiones importantes", afirmó.

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En ese sentido, explicó que "presumir no es sinónimo de que la persona evadió" y advirtió que ese mecanismo resulta "muy peligroso para el contribuyente", ya que obliga a demostrar hechos negativos para desvirtuar una acusación. Según detalló, "no se puede considerar al contribuyente porque sí evasor, primero es inocente", mientras que ARCA dispone de información proveniente de bancos, billeteras digitales, entidades financieras y acuerdos internacionales para realizar controles efectivos "no presumiendo".

La confianza, el gran desafío para que la norma tenga impacto

Consultada sobre si las modificaciones al régimen podrían incentivar el ingreso de los llamados "dólares del colchón", Piacentini consideró que el problema excede el contenido de la norma. "Evidentemente una ley no le da confianza al argentino", resumió.

La tributarista recordó que el proyecto original debió ser reformulado apenas siete meses después de su implementación y señaló que los especialistas habían advertido previamente algunas de sus debilidades. "Nosotros los tributaristas habíamos dicho qué cosas veíamos falladas en la ley, no se nos escuchó, entonces ahora tienen que cambiarlo", sostuvo.

Más garantías para incentivar la adhesión al régimen

Aunque valoró que "la ley es buena", Piacentini remarcó que la incertidumbre económica y política sigue condicionando las decisiones de los contribuyentes. "Cuando ve incertidumbre económica, incertidumbre política, ahí se retrae", explicó. A modo de ejemplo, recordó que durante los distintos blanqueos de capitales era frecuente escuchar la misma preocupación: "¿Y si blanqueo y después cambia la gestión, van a seguirme?"

Respecto de la nueva reforma, destacó que buscará reforzar las garantías para quienes adhieran al régimen. "Esta modificación, la ley de inocencia 2, va a dar más garantías todavía al contribuyente y realmente es interesante", afirmó.

Como indicador del interés generado por la iniciativa, señaló que "ya se han anotado casi 400 mil personas en el régimen simplificado", un esquema destinado a personas humanas y de adhesión voluntaria, cuyo plazo de inscripción fue extendido para incorporar a quienes inicialmente habían quedado excluidos por los límites de ingresos.