Londres debate un polémico “impuesto a la muerte” para financiar el sistema de cuidados

El Reino Unido abrió un intenso debate sobre quién debe financiar las reformas prometidas por el nuevo Gobierno. En el nuevo canal de Editorial Perfil, +Perfil, el corresponsal de desde Londres, Marcelo Justo explicó que la discusión enfrenta un posible impuesto a las grandes fortunas con el denominado “impuesto a la muerte”, nombre utilizado por sectores opositores para cuestionar un eventual gravamen sobre las herencias.

“Hay un gran debate sobre el tema impositivo porque el nuevo Gobierno tiene muchas propuestas que requieren muchísimos fondos”, señaló Justo. Según explicó, la estructura tributaria británica muestra una fuerte desigualdad: “Reina más la injusticia tributaria que la justicia tributaria”.

Los millonarios que piden pagar más

La discusión tomó fuerza después de una carta firmada por 120 integrantes de Patriotic Millionaires UK, una organización de grandes fortunas que reclama aumentar su propia contribución fiscal.

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“El grupo les pide a los millonarios que actúen patrióticamente y contribuyan más impositivamente”, explicó Justo. La organización sostiene que los sectores más ricos pagan proporcionalmente menos que el resto de la población debido a mecanismos de evasión y elusión.

La propuesta contempla un gravamen adicional del 2% para quienes posean patrimonios superiores a los 10 millones de libras. Según las estimaciones citadas por Justo, alcanzaría solamente a 22.000 personas y permitiría recaudar unos 95.000 millones de libras.

“Esa masa de dinero no es suficiente para cubrir todos los compromisos del Gobierno, pero obviamente avanza en la dirección correcta”, sostuvo.

La crisis en la atención de los adultos mayores

Uno de los principales compromisos oficiales es reformar el sistema de cuidado de personas mayores, conocido como social care. Actualmente, su financiamiento se encuentra fragmentado entre empresas privadas, organizaciones voluntarias, municipios y el Servicio Nacional de Salud.

Justo describió al sistema como “caótico” y explicó que alrededor de 15.000 camas del servicio sanitario permanecen ocupadas por adultos mayores que no tienen otro lugar donde recibir atención.

La creación de un servicio nacional específico para la tercera edad podría requerir alrededor de 15.000 millones de libras. El problema es cómo obtener esos fondos sin profundizar el déficit ni reducir otras prestaciones.

El fantasma del “impuesto a la muerte”

Entre las alternativas analizadas aparece un posible gravamen especial sobre las herencias. Sin embargo, Justo aclaró que todavía no existe una iniciativa oficial.

“La derecha y la otra derecha se agarraron de eso para atacar al Gobierno y decir que quiere imponer un impuesto a la herencia”, explicó. Los sectores opositores aseguran que, al morir una persona, el Estado podría quedarse con parte de su vivienda antes de que pase a sus herederos.

El corresponsal remarcó que esa interpretación es prematura. “Por el momento no es una propuesta del Gobierno. Es una de las opciones que están sobre la mesa y que se tienen que estudiar”, aclaró.