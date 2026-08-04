Intensifican las tareas de ICE en Estados Unidos contra la inmigración y hay más detenciones

El accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, se intensificó durante los últimos días y comenzó a extenderse a espacios donde anteriormente tenía una presencia menor, como los aeropuertos.

Norman Powell, periodista y corresponsal desde Estados Unidos de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, aseguró que los agentes dejaron de anunciar previamente los operativos. “Ahora no anuncian con anticipación lo que van a hacer en una ciudad. Lo hacen más silenciosamente”, explicó.

El ICE duplicó el ritmo de detenciones

Según Powell, en los últimos cinco días fueron arrestadas unas 5.000 personas. Hasta ahora, las autoridades calculaban alrededor de 1.000 detenciones diarias, pero el objetivo habría aumentado. “Ahora lo han incrementado a 2.000 detenidos por día y se están moviendo silenciosamente en todas las ciudades importantes de Estados Unidos”, afirmó.

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En Atlanta, los procedimientos se concentraron en barrios con fuerte presencia de inmigrantes brasileños. El corresponsal señaló que también se mantiene la actividad en las denominadas ciudades santuario, aunque los agentes actúan con mayor cautela.

Abogados buscan que los detenidos lleguen a la Justicia

Powell contó que un grupo de abogados distribuyó un paquete informativo en español para explicarles a los inmigrantes cómo solicitar la intervención de un tribunal federal.

El objetivo es evitar que permanezcan detenidos indefinidamente sin que sus casos sean revisados. “Alrededor de 65.000 detenidos han presentado sus papeles legales para poder salir de la prisión del ICE”, señaló.

Durante el intercambio también se describieron casos de personas deportadas después de vivir durante décadas en Estados Unidos. Algunas fueron enviadas a México, incluso sin familiares ni vínculos actuales con las ciudades de destino.

También se mencionaron deportaciones hacia El Salvador y negociaciones para trasladar migrantes a terceros países africanos. Estas prácticas fueron cuestionadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Los operativos llegaron a los aeropuertos

Uno de los cambios más importantes es la presencia del ICE en los principales aeropuertos estadounidenses. “La acción del ICE también se ha intensificado en un lugar donde antes no actuaban, que es en los aeropuertos”, explicó Powell. Hasta ahora, las personas sin documentación migratoria regular podían utilizar vuelos internos con menores dificultades, pero esa posibilidad comenzó a restringirse.

El corresponsal indicó que, en las ciudades con mayores operativos, incluso algunos ciudadanos estadounidenses podrían considerar llevar el pasaporte o una credencial federal para acreditar su nacionalidad. Sin embargo, aclaró que personalmente continúa utilizando su licencia de conducir.

Los agentes también concentran su atención en lavaderos de automóviles, pequeños comercios y alrededores de tiendas como Home Depot, donde trabajadores centroamericanos suelen esperar ofertas laborales.