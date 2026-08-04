Viajaban a buscar a su hija para organizarle la fiesta de 15 y murieron por culpa del viento Zonda

Una verdadera tragedia ocurrió en la provincia de Mendoza como consecuencia de las fuertes ráfagas del viento Zonda. Un matrimonio murió de manera instantánea el sábado por la tarde, cuando un inmenso árbol cayó directamente sobre su camioneta mientras se desplazaban por la Ruta Nacional 143, a la altura de Paso de las Carretas, departamento de San Carlos. Dos ocupantes que se encontraban en la parte trasera del rodado consiguieron sobrevivir.

Viento Zonda

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Fabio Germán Pompei, de 46 años, y su esposa Fabiana Piedi, vecinos de la localidad de Chacras de Coria. El marido manejaba el vehículo y su pareja viajaba en el asiento del acompañante. Según los peritajes del rescate, el impacto del árbol destrozó completamente el techo sobre las plazas delanteras, provocando la muerte de ambos prácticamente en el acto.

Cayó un helicóptero en San Juan y murieron siete personas que iban a combatir un incendio forestal

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La pareja había organizado este viaje para ir a buscar a su hija, quien estaba en la ciudad de San Rafael, jugando al hockey con las divisiones del Club Banco Mendoza.

La joven iba a volver a la noche, con la delegación del club, pero sus padres decidieron ir a buscarla para disfrutar el fin de semana juntos y ultimar los detalles de su fiesta de cumpleaños de 15, que se celebraría el siguiente fin de semana.

Cataratas del Iguazú: cuál es el estado de los circuitos tras la muerte del joven turista neerlandés

En el regreso, cerca de las 16:35 horas, el viento Zonda hizo caer el árbol sobre la camioneta, provocando la muerte de la pareja. Milagrosamente, la parte trasera del vehículo quedó prácticamente intacta, lo que permitió que salvaran su vida la hija del matrimonio y Andrea Roxana Fariña, de 52 años, oriunda de Río Cuarto, Córdoba.

Las dos mujeres fueron rescatadas por los bomberos tras un complicado operativo que obligó a cortar la carrocería del vehículo. Luego, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Antonio J. Scaravelli, donde fuentes sanitarias confirmaron que presentan traumatismos de diferente consideración, pero evolucionan favorablemente y están fuera de peligro.

Viento Zonda

El caso del motociclista que falleció por culpa del Zonda en Mendoza

El 6 de mayo pasado, un motociclista murió y otro resultó herido como consecuencia de la caída de un árbol provocada por el viento Zonda que esta tarde azotó la localidad de Las Heras, ubicada al norte de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia.

Todo ocurrió en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga, donde el árbol se desplomó en el momento que los dos motociclistas pasaban por allí. Uno de ellos, de 23 años, falleció en el acto por el golpe recibido, mientras que el otro, de 44, fue trasladado a un centro de salud local por las heridas recibidas.

HM/ff