Cayó un helicóptero en San Juan y murieron siete personas que iban a combatir un incendio forestal

Siete personas murieron este miércoles tras el siniestro de un helicóptero Bell 412 que se dirigía a colaborar en el combate de un incendio forestal en La Rioja. La aeronave, contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), cayó en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, y las causas del accidente son investigadas.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que el helicóptero era utilizado para brindar una capacitación en San Juan y tenía como destino final La Rioja, donde debía sumarse a las tareas de control del fuego. Tras el accidente, se desplegó un operativo de búsqueda y rescate que permitió localizar la aeronave pocas horas después. Sus siete ocupantes murieron.

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La alerta se activó alrededor de las 10.30, cuando el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió la señal de emergencia emitida por el transmisor de localización de la aeronave, matrícula LV-KGR. El último registro la ubicaba en el límite entre las provincias de San Juan y La Rioja, lo que dio inicio al protocolo de búsqueda.

A partir de ese momento, se puso en marcha un operativo conjunto con medios aéreos y terrestres. Participaron efectivos del Subcentro SAR Mendoza, aeronaves de Protección Civil de San Juan, personal de Gendarmería Nacional y grupos especializados de la Policía de San Juan.

Las tareas de rescate se desarrollaron en una zona de muy difícil acceso. El lugar del siniestro se encuentra en el predio fiscal Caballo Anca, entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil, un sector montañoso de aproximadamente 64.000 hectáreas, ubicado a unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150.

Según informaron las autoridades, el helicóptero fue localizado cerca de las 13.00, menos de tres horas después de emitida la señal de emergencia. Tras confirmar la ubicación de la aeronave, el operativo se concentró en la asistencia en el lugar y en el inicio de las pericias para determinar qué provocó el accidente.

Entre las víctimas se encontraban Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos. Los otros tres ocupantes pertenecían a distintas jurisdicciones y participaban de una jornada de capacitación sobre combate de incendios forestales.

En el comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y aseguró que continuará colaborando con las autoridades encargadas de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

LB/MSS