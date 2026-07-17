Muerte de Gaspi: los helicópteros que chocaron tenían la misma ruta y uno volaba sin radar

Un informe oficial realizado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña estableció que el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro el 14 de junio pasado, donde murieron seis personas, entre ellas el youtuber argentino Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, pudo haber sido provocado porque los dos helicópteros transitaban la misma ruta y uno de ellos volaba sin ser detectado.

El documento, difundido por el medio brasileño G1, detalló que ambas aeronaves usaban rutas coincidentes. La que llevaba la matrícula PR-DJJ, donde volaba solo el comandante a bordo, Charles Marsillac, fue monitoreada por radar hasta el momento del choque. Mientras tanto, la que llevaba el registro PP-MAC y era piloteada por Alexandre Souza, no habría sido detectada por los radares del Control de Espacio Aéreo.

Una por una, las seis víctimas del accidente en Brasil: uno es el youtuber argentino Gaspi

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En ese segundo helicóptero viajaban "Gaspi" junto al director de cine Lucas Vignale, también argentino; el compositor y rapero estadounidense Oliver Tree; y el DJ y productor musical brasileño, Lucas Frota. Esa aeronave despegó del aeropuerto de Jacarepaguá y se dirigía a Angra dos Reis, en la Costa Verde.

El texto informó que el aparato debía deslizarse por las rutas de Praia y Grota, que en un punto, conocido como Tachas, terminaron por cruzarse y colisionaron en la línea hidroeléctrica de Grota, cerca de Recreio. Los planes de vuelo de ambos eran rutas especiales que coincidían en ese mismo lugar geográfico.

Según la última posición detectada del PR-DJJ, Marsillac volaba a una altitud de 800 pies y una velocidad de 108 nudos, lo que quiere decir que iba a unos 244 metros de altitud aproximada y una velocidad de 200 km/h. De estos datos, se desprende que la colisión entre ambos vehículos debió haber sido muy fuerte.

Además, se informó que las condiciones meteorológicas eran favorables para el vuelo y, de momento, no existen indicios de que el clima haya influido en el siniestro.

Cenipa dijo que ninguna de las dos aeronaves contaba con lo que popularmente se conoce como "caja negra", dispositivos que registran información clave del vuelo y las conversaciones en la cabina. Estos son clave para ayudar a reconstruir qué ocurrió en caso de un accidente, pero se aclaró que esos equipos no son obligatorios para los modelos involucrados en el accidente que tuvo lugar en Río de Janeiro.

Gaspi y Lucas Vignale.

A pesar de ello, un dispositivo GPS recuperado de uno de los helicópteros permitió reconstruir parte del recorrido. Por último, la división de la Fuerza Aérea Brasileña aclaró que se trata de un informe preliminar y que la investigación continúa en curso, por lo que el documento no establece las causas del accidente ni determina responsabilidades.

Quiénes eran "Gaspi" y Lucas Vignale

La noticia de la muerte de "Gaspi" provocó un fuerte impacto entre sus fanáticos y la comunidad del streaming. El influencer, cuyo verdadero nombre era Gaspar Prim Díaz, se había consolidado como una de las personalidades más reconocidas y controvertidas de las redes sociales por su estilo descontracturado, sus entrevistas en la vía pública y un tipo de humor polémico que despertaba todo tipo de reacciones.

Oriundo de Buenos Aires, alcanzó la popularidad a los 17 años. Con un micrófono y su ya clásico saludo "Buenas", empezó a recorrer las calles de la ciudad para conversar con personas al azar, dando lugar a escenas incómodas, insólitas y, en muchos casos, virales. Ese formato lo llevó a reunir una enorme audiencia en YouTube, TikTok y otras plataformas digitales.

Lucas Vignale tenía 28 años y también era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires. Cineasta y productor audiovisual, realizó colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki, Wos y Nicki Nicole. Este año había estrenado su primer largometraje, El Tren Fluvial, aclamado en el Festival de Berlín 2026 y el BAFICI,

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