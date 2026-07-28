Incendio sin control en las sierras de La Rioja: el fuego ya arrasó casi 900 hectáreas y preocupa el avance por los fuertes vientos

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en vilo a la provincia de La Rioja. El foco, que se originó este lunes en las sierras de Guanchín, en el departamento Chilecito, ya devastó alrededor de 890 hectáreas y continúa activo, favorecido por las intensas ráfagas de viento que dificultan las tareas de combate.

El fuego comenzó en las inmediaciones del paraje La Yareta, próximo a la Ruta Nacional 40, y con el paso de las horas se propagó por la montaña hasta superar los 2.800 metros sobre el nivel del mar. La columna de humo alcanzó la zona urbana de Chilecito, donde las autoridades recomendaron a los vecinos permanecer en sus hogares y, en caso de tener que salir, utilizar barbijo para minimizar la exposición.

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De acuerdo con el último parte difundido por el Municipio de Chilecito durante la madrugada de este martes, el incendio logró ser perimetrado, aunque todavía no fue controlado. En ese contexto, el Comité Operativo volvió a reunirse para evaluar la evolución del siniestro y definir la estrategia que continuará durante las próximas jornadas.

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Las condiciones meteorológicas representan el principal obstáculo para contener las llamas. Las ráfagas modifican constantemente la dirección y el comportamiento del fuego, además de impedir el despliegue de los aviones hidrantes. “El panorama no es favorable para nosotros los bomberos. Tenemos ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y el comportamiento del fuego cambia permanentemente”, advirtió el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chilecito, Vicente Porto, en declaraciones recogidas por Nueva Rioja.

El pronóstico tampoco ofrece alivio. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta por vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h durante la jornada, un escenario que incrementa el riesgo de nuevos focos y complica aún más las tareas en el terreno.

El operativo desplegado reúne a más de 60 personas entre brigadas de Ataque Rápido de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Chilecito, Nonogasta, Chepes y Chamical, brigadistas especializados, baqueanos, integrantes de las delegaciones municipales de Santa Florentina y Guanchín, además de personal de organismos provinciales y municipales. El intendente Rodrigo Brizuela supervisó los trabajos durante el lunes junto a miembros de su gabinete, el propio Porto y David Barrera, director de Emergencias Socioambientales y de Control del Fuego.

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El combate contra las llamas se desarrolla en condiciones extremas. Los brigadistas deben ascender a pie por pendientes pronunciadas transportando únicamente herramientas manuales y una cantidad limitada de agua. “Es cuerpo a cuerpo. Subimos caminando con herramientas manuales. No podemos cargar grandes cantidades de agua porque veinte litros significan veinte kilos en la espalda”, describió Porto al explicar las dificultades que enfrentan quienes trabajan en la montaña. En tanto, la Escuela de Guanchín fue acondicionada como centro logístico para coordinar las operaciones.

Para este martes, las tareas se concentrarán principalmente en el sector de Pampa Colorada y la Estación 3 del Cable Carril, con el objetivo de impedir que el incendio continúe advancing hacia Santa Florentina. Además, la Municipalidad informó que un equipo de médicos veterinarios ascenderá a la zona para asistir a los animales afectados por el fuego.

Como parte del operativo preventivo, la pista de aterrizaje de Anguinán fue acondicionada y permanece lista para recibir aviones hidrantes apenas las condiciones climáticas permitan su utilización. Mientras tanto, los vehículos de abastecimiento continúan trasladando agua, combustible y otros insumos esenciales para sostener el trabajo de los equipos desplegados.

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Aunque la investigación sigue abierta, la principal hipótesis sobre el origen del incendio apunta a una acción humana. Según relataron puesteros de la zona, durante el día previo al inicio del fuego habrían ingresado cerca de un centenar de vehículos a la sierra. “Algunas personas habrían hecho fuego para cocinar y no lo apagaron correctamente”, sostuvo Porto.

Frente a este escenario, las autoridades insistieron en pedir a la población que no se acerque al área afectada y que siga exclusivamente la información difundida por los canales oficiales. Paralelamente, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chilecito mantiene abierta una campaña para recibir donaciones de agua, frutas y comida destinadas al personal que continúa combatiendo el incendio.

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