Operativo masivo en Fuerte Apache: más de 500 policías, 24 allanamientos y helicópteros para buscar al asesino de un policía

Este miércoles se desplegó un operativo masivo con más de 500 efectivos policiales en el barrio Ejército de los Andes, comúnmente conocido como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El despliegue contó con helicópteros y grupos especiales y su objetivo principal es capturar al autor del asesinato de un policía.

Durante la mañana se realizaron 24 allanamientos simultáneos con cientos de efectivos policiales en un intento de capturar al asesino del oficial Alan Fabián Molina, a quien le quitaron la vida durante un procedimiento de prevención el pasado sábado.

El principal acusado por el homicidio del efectivo es Joel Sebastián Magallanes, de 17 años. El joven ya cuenta con pedido de captura y los investigadores buscan localizarlo para detenerlo y secuestrar el arma de fuego con la que se habría cometido el crimen y otros elementos que constituyan pruebas contundentes del supuesto asesinato.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el marco de la causa judicial, las tareas de investigación indicaron que el joven formaría parte de una estructura delictiva vinculada a la venta de drogas y otros hechos delictivos cometidos en Fuerte Apache, por lo que el operativo también tenía por objetivo desarticular la presunta organización criminal dedicada al narcomenudeo.

Las pesquisas también vincularon al joven con Guillermo Agustín Geréz, conocido también como "Gordo Tilín", un delincuente con pedido de captura que es acusado de ser uno de los principales referentes de las organizaciones criminales que operan en el barrio ubicado dentro de Tres de Febrero.

Detuvieron a una exagente de la Policía Bonaerense que reclutaba mercenarios en Argentina para luchar contra el ejército ruso en Ucrania

Del operativo masivo participó personal de distintas dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires, grupos tácticos, unidades especiales y helicópteros permanecieron sobrevolando la zona y monitoreando los movimientos mientras se desarrollaban los procedimientos.

El oficial Alan Fabián Molina fue asesinado el pasado sábado por la mañana, cuando dos uniformados de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) estaban llevando adelante un operativo preventivo dentro del barrio. Según trascendió, los oficiales intentaron identificar a un sospechoso, el cual se negó a detenerse y abrió fuego contra ellos.

Molina recibió un impacto de bala y fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo. No obstante, falleció como consecuencia de la gravedad de las heridas. Tras su muerte, la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Juvenil del Departamento Judicial San Martín, a cargo de Paola Campos.

AS./fl