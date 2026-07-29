El 29 de julio de 2011, los cuerpos de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron encontrados en la Quebrada de San Lorenzo, en Salta, lo que dio inicio a una causa que tuvo un fuerte impacto tanto dentro como fuera del país. Las dos jóvenes habían estado desaparecidas durante dos semanas y fueron abusadas y asesinadas a tiros tras visitar uno de los circuitos turísticos más conocidos del lugar.

A 15 años del doble femicidio, el expediente todavía sigue lejos de cerrarse. Aunque en 2014 se llevó a cabo el juicio, hubo acusados, condenados y hasta una persona absuelta, las numerosas irregularidades denunciadas, desde el inicio, en la investigación judicial derivaron en la reapertura de la causa el año pasado, para lo que la Justicia provincial ordenó la creación de una Unidad Fiscal Especial.

Crimen de las turistas francesas en Salta: nuevas pericias en París reabren interrogantes sobre el doble femicidio

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Desde entonces, los fiscales en lo penal María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz y Gabriel González, trabajan para reconstruir lo que le ocurrió a Cassandra, historiadora que tenía 29 años de edad, y Houria, socióloga, de 24, revisar las pruebas reunidas durante la investigación original y analizar los nuevos estudios genéticos realizados tanto en la Argentina como en Francia.

Con el avance de las nuevas pericias, las autoridades buscan determinar si aún existen elementos que no se conocían, o no se hayan tenido en cuenta antes, que permitan identificar a todos los responsables de los asesinatos o confirmar algunas de las hipótesis que quedaron inconclusas tras una década y media de controversias. "Fue una farsa policial y judicial", expresó al respecto Jean-Michel Bouvier, papá de Cassandra.

Houria Moumni y Cassandre Bouvier.

El hombre de 77 años vino al país meses atrás, antes de reunirse con los representantes del Ministerio Público Fiscal salteño. "Mi objetivo es identificar a los autores de la violación, secuestro y asesinato de mi hija y Houria; y desenmascarar a quienes manipularon hombres y pruebas para exonerar de responsabilidades a los culpables y a sus cómplices", indicó en una conferencia de prensa, en la que estuvo presente PERFIL.

Cómo fue el crimen de las jóvenes francesas

Cassandre y Houria cursaban en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de La Sorbona y habían coincidido en un coloquio académico desarrollado entre Buenos Aires y La Plata durante junio de 2011. Al finalizar sus actividades, decidieron extender su estadía para recorrer el norte argentino. Habían evaluado viajar a Uruguay, pero finalmente optaron por Salta, con la idea de conocer algunos de los paisajes más emblemáticos del país.

En sus primeros días, visitaron distintos puntos turísticos de la capital salteña, recorrieron peñas, parques y sitios históricos. El 15 de julio ingresaron a la reserva natural de la Quebrada de San Lorenzo para realizar una caminata; fue la última vez que las vieron con vida.

Las mujeres estuvieron desaparecidas durante dos semanas hasta que, el 29 de julio, un turista chaqueño encontró uno de los cuerpos entre la vegetación y dio aviso a la Policía. A pocos metros apareció el segundo cadáver. Las autopsias determinaron que ambas habían sido golpeadas brutalmente, violadas y asesinadas con disparos de una carabina calibre .22.

Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, en su llegada a Argentina en 2026.

Según la reconstrucción del hecho, Cassandre había sido baleada a corta distancia en la nuca, porque el proyectil también le destruyó el rostro. Houria, en tanto, presentaba cortes en las manos y le habían disparado al menos dos veces por la espalda, presuntamente mientras intentaba escapar.

Uno de los datos más importantes radicó en la definición exacta del momento en que las víctimas habían sido asesinadas. Las dudas giraban en torno a si las habían el mismo día que desaparecieron o poco tiempo antes de ser encontradas. Para algunos peritos, incluso, los cuerpos no mostraban un estado de descomposición avanzado ni señales que indicaran que habían sido mordidas por animales.

Una de las hipótesis que sobrevoló la causa apuntaba a que supuestamente podrían haber sido retenidas en una fiesta, y que los responsables habrían sido personas cercanas a dirigentes políticos. Pero el juez a cargo de la instrucción, Martín Pérez, se basó en un estudio de la fauna cadavérica que señaló que las jóvenes fueron asesinadas poco después de ingresar a la quebrada.

Un juicio marcado por polémicas

Durante la instrucción hubo denuncias de apremios ilegales contra algunos de los detenidos, cuestionamientos sobre la preservación de la escena del crimen y acusaciones por la presunta incorporación de pruebas falsas al expediente. Años después, dos policías fueron procesados por una supuesta maniobra relacionada con el hallazgo de proyectiles que habían sido incorporados a la causa.

En el juicio oral realizado en 2014, Gustavo Lasi fue condenado a 30 años de prisión por los abusos sexuales y los homicidios. Sin embargo, dos años después, la Sala III del Tribunal de Impugnación agravó la pena y la elevó a perpetua, condena que permanece firme y lo mantiene como el único responsable condenado por el doble femicidio.

En ese mismo debate, Daniel Vilte Laxi fue absuelto por falta de pruebas. Con el tiempo también se descubrió que el arma que supuestamente lo vinculaba con el crimen había sido plantada durante la investigación, situación que derivó en una causa penal contra integrantes de la Policía de Salta.

Gustavo Lasi, Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera.

Distinta fue la situación de Santos Clemente Vera, un baqueano de la zona que había colaborado con los primeros rastrillajes y cuya participación fue señalada por Lasi. En el juicio resultó absuelto, pero en 2016 el Tribunal de Impugnación revocó esa decisión y lo condenó a prisión perpetua sin que se realizara un nuevo juicio oral.

Vera permaneció más de diez años privado de la libertad hasta que, en 2023, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el fallo al considerar que se habían vulnerado garantías fundamentales del proceso. La Justicia salteña dictó su sobreseimiento al considerar extinguida la acción penal por el tiempo transcurrido. Su situación fue un aspecto controvertido en el expediente.

Organizaciones como Innocence Project sostienen que fue condenado injustamente e incluso Jean-Michel Bouvier, que con el tiempo se volvió la cara visible del reclamo de justicia por las jóvenes estudiantes, siempre apoyó su liberación. "Prefiero un culpable en libertad a un inocente en prisión", comentó en distintas oportunidades.

La reapertura del caso

En febrero de 2025, el Ministerio Público Fiscal de Salta dispuso la creación de la unidad especial luego del fallo que resolvió el sobreseimiento de Vera, siguiendo las indicaciones del Máximo Tribunal. "Se deberá profundizar un análisis integral que contemple no solo la recolección de nuevas evidencias, sino en la reevaluación de las pruebas existentes, bajo un enfoque exhaustivo y multidisciplinario", se informó.

Desde entonces se ordenaron nuevas medidas de prueba, se convocó a especialistas que participaron de las pericias originales y se enviaron muestras biológicas conservadas desde 2011 al Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional de Francia (IRCGN), donde son analizadas mediante tecnologías que no existían cuando comenzó la investigación.

Uno de los principales ejes del trabajo está puesto en las inconsistencias detectadas entre los estudios genéticos realizados en la Argentina y Francia. En nuestro país, los peritos hallaron un perfil genético que vinculaba a Vera al caso, pero ese rastro que no apareció tras los análisis realizados por los especialistas franceses.

Los expertos también detectaron perfiles genéticos masculinos incompletos, cuya degradación impide realizar comparaciones concluyentes. A esto se suma la presencia de un perfil de ADN femenino hallado en el cuerpo de Cassandre, cuya procedencia no pudo ser establecida aún. Como parte de esa investigación, la fiscalía ordenó tomar muestras a peritos y mujeres vinculadas con algunos de los sospechosos. Entre ellas estuvo la esposa del baqueano absuelto, que primero se negó al hisopado pero después aceptó someterse a la extracción.

En paralelo, la Justicia francesa abrió un nuevo expediente para colaborar con el esclarecimiento del caso y continuar analizando la evidencia científica. La esperanza de las familias de las víctimas y las autoridades es que existan avances que permitan, finalmente, reconstruir con mayor precisión cómo asesinaron a las estudiantes.

FP