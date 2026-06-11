El caso por el doble crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las turistas francesas que fueron asesinadas y abusadas en Salta en 2011, volvió al centro de la escena después de que se confirmara la realización de una pericia genética clave luego de varios meses. El estudio analizará las muestras de Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, el acusado que pasó más de diez años preso y luego fue absuelto.

A mediados de mayo, Yapura denunció que las autoridades quisieron extraerle ADN por la fuerza, luego de que la Justicia salteña ordenara una "extracción compulsiva" con uso de la fuerza pública. Ella había sido la única que se había negado luego de que se convocara a más de una docena de mujeres para que se les realizara un hisopado bucal en el marco de la reactivación de la causa por los femicidios a inicios de 2025.

Crimen de las turistas francesas: quisieron extraerle ADN por la fuerza a la esposa del acusado sobreseido por la Corte Suprema

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En marzo, se avanzó con la citación para recolectar las muestras con el fin de esclarecer el origen de un perfil femenino detectado en los cuerpos por los expertos que llevan adelante una serie de exámenes biológicos en Francia. Los cotejos con las mujeres que fueron señalados como "de interés para la investigación" ya se efectuaron y solo resta el de Yapura.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta informó que la Unidad Fiscal Especializada que se conformó el año pasado para encargarse de la nueva investigación busca descartar si ese rastro corresponde a una posible "contaminación en un laboratorio" o si debe profundizar sobre una nueva hipótesis. Asimismo, indicaron que también se hallaron "dos perfiles masculinos incompletos, lo que impide su cotejo".

Días atrás, el abogado Roberto Reyes, que representa a la pareja de Vera, dio a conocer que la mujer se presentó el día 20 del mes pasado en una dependencia del Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y accedió a que le tomaran las muestras salivales. No lo había hecho antes porque consideraban que el procedimiento tenía irregularidades y debía ser autorizado por un juez de Garantías.

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Este jueves, el MPF salteño confirmó que la pericia para cotejar el material genético "se realizará el día martes 16 de junio en el laboratorio oficial" y que los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz y Gabriel González señalaron que "se informará respecto a las diligencias realizadas en Francia el pasado mes de mayo, una vez concluido el procesamiento integral de las mismas".

Sin embargo, la comunicación oficial no estuvo exenta de polémica. En el documento destacaron los dichos de Reyes, que también había asegurado que supuestamente ya disponía del informe genético que compara las muestras con la de Yapura. "La pericia oficial de la que se obtendría tal información no se ha realizado aún, por lo cual, sería imposible que el letrado pudiera contar con la misma", dijeron.

Santos Vera, absuelto por el caso de las turistas francesas.

"La Unidad Fiscal desconoce los motivos detrás de la difusión de información inexacta respecto al caso de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, y advierte que estas versiones solo logran entorpecer la investigación y generar confusión en la opinión pública", concluyeron.

Por su parte, Yapura participó de una conferencia junto a sus abogados y representantes de las organizaciones Innocence Project Argentina y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y comentó que no estaba obligada a realizarse el análisis. “Lo único que quiero es que nos dejen vivir en paz. Vinieron por Clemente, vienen por mí, mañana van a venir por mis hijos; quiero que salga la verdad a la luz", manifestó ante la prensa.

El crimen de las turistas francesas en Salta

Cassandre, historiadora de 29 años, y Houria, socióloga de 24, fueron invitadas a viajar a Salta por un profesor después de que compartieran un congreso en Buenos Aires. Fueron denunciadas como desaparecidas el 15 de julio de 2011 y sus cuerpos fueron encontrados dos semanas después, el 29 de ese mes, en El Mirador de la Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros del centro de la capital de esa provincia.

Los cadáveres estaban cerca del sendero principal, con signos de haber sido abusadas sexualmente y de haber sido asesinadas a balazos. La investigación por el doble femicidio derivó en una instrucción cargada de irregularidades, comenzando por la determinación del momento exacto en el que ocurrieron las muertes. Además, se inició una causa por "apremios ilegales" a 15 policías, acusados de amenazar y torturar a detenidos y acusados por el hecho.

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En 2014, Gustavo Lasi fue condenado a 30 años de prisión, mientras que Santos Vera y Daniel Vilte fueron absueltos. Sin embargo, dos años después, el Tribunal de Impugnación de Salta revocó ese fallo: establecieron que a Lasi le correspondía la prisión perpetua y también condenaron a Vera a la pena máxima.

Las dudas giraron en torno a los rastros genéticos. El ADN de Lasi estaba presente en los cuerpos de ambas víctimas, mientras que el de Vilte no aparecía en ninguno de los dos y en el caso de Vera el perfil autosómico (identifica a la persona con un 99,9% de exactitud) dio negativo y el marcador del Cromosoma Y (determina el linaje) fue positivo. En Francia, no se hallaron rastros de Vilte ni de Vera, pero sí de Lasi.

En diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión del Tribunal de Impugnación al considerar que se habían violado las garantías del debido proceso, por lo que Santos Vera fue absuelto y recuperó la libertad. Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, siempre sostuvo que el baqueano no tenía nada que ver con los femicidios y manifestó que prefería "un culpable en libertad a un inocente en prisión".

FP / EM