Quién es Candela Arizaga, la modelo rosarina que apareció semidesnuda en el episodio que involucró a Facundo Moyano

El dirigente sindical y exdiputado nacional Facundo Moyano fue demorado este martes por la Policía de la Ciudad por un presunto episodio de violencia ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano. Aunque la investigación recién comienza, se supo que la joven involucrada sería la modelo rosarina Candela Arizaga, quien fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se conoció luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de conflicto. Tras la intervención de los efectivos, Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A, mientras que la Justicia comenzó a investigar las circunstancias del episodio.

Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario y se desempeña como modelo, promotora e influencer. En Instagram supera los 300.000 seguidores, donde comparte imágenes de sus producciones fotográficas, campañas publicitarias, viajes y parte de su vida cotidiana, además de mostrar su trabajo en las redes sociales.

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Candela Arizaga había ganado notoriedad mediática en 2024 por su vínculo con el cantante L-Gante

En 2023 fue promotora del Turismo Carretera (TC) y suele mostrar en sus redes sociales su fanatismo por el fútbol, especialmente por Rosario Central, club del que se declaró hincha. Además, en los últimos años compartió imágenes durante partidos de la Selección argentina.

Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario y se desempeña como modelo, promotora e influencer

En sus redes también se destacan fotografías de distintos viajes. La joven publicó postales desde destinos como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam y París, además de lugares turísticos como Cancún, San Andrés y Punta Cana.

Su relación con L-Gante

Esta no es la primera vez que Candela Arizaga aparece en los medios. A comienzos de 2024 fue vinculada sentimentalmente con el cantante de cumbia 420 L-Gante. En aquel momento, fue el propio artista quien publicó imágenes junto a la modelo en sus redes sociales, oficializando la relación y presentándola a sus seguidores.

Su relación generó una gran repercusión mediática, principalmente porque se dio pocos meses después de la excarcelación del músico. Además, el vínculo despertó reacciones en redes sociales, entre ellas las de Tamara Báez, madre de la hija de L-Gante, quien realizó algunos comentarios de la nueva pareja.

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MV