Lionel Messi donó 80.000 euros para ayudar a reconstruir las zonas afectadas por los incendios en Madrid

Lionel Messi donó 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las regiones golpeadas por los graves incendios registrados durante el verano español. “Se conoció que Messi había donado 80.000 euros, especialmente para ayudar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid”, informó Marcelo Molina, corresponsal de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, desde la capital española.

La contribución fue anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien expresó su deseo de recibir próximamente al futbolista argentino para agradecerle personalmente.

Los incendios más graves de Madrid

Molina aseguró que los focos registrados fueron “los más graves de la historia de Madrid” y que las tareas para controlarlos se extendieron durante dos o tres semanas.

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Las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento complicaron el trabajo de los bomberos. Según el corresponsal, uno de los incendios habría comenzado cuando una persona realizaba trabajos con maquinaria en un momento en que esas actividades estaban prohibidas por el riesgo de generar chispas.

Otro foco se habría originado por un automóvil que comenzó a incendiarse y se detuvo al costado de una carretera. “Se quemó enseguida y fue incontrolable”, explicó.

El humo llegó incluso hasta la ciudad de Madrid. “Mi casa está a una hora de donde estaban los incendios y hubo unos días en los que tuvimos que cerrar las ventanas porque el humo ya había llegado”, relató Molina.

“Cada año es un poco peor”

El corresponsal explicó que los incendios son habituales durante el verano español, aunque advirtió que su intensidad aumenta. “Los incendios en España durante el verano son un clásico, pero cada año es un poco peor”, señaló. También recordó que las condiciones climáticas resultan especialmente favorables para la propagación del fuego: temperaturas elevadas, falta de lluvias y vegetación seca.

En la Comunidad de Madrid existen fuertes restricciones para encender fuego, incluso dentro de propiedades privadas. Quienes quieran instalar una parrilla deben cumplir normas de seguridad, colocar chimeneas especiales y utilizar sistemas para evitar la dispersión de chispas. “Está prohibido hacer fuego prácticamente en todas partes porque realmente es muy fácil que se queme todo enseguida”, afirmó.

El gesto de Messi con Madrid

La ayuda llamó la atención por la histórica identificación de Messi con Barcelona. Sin embargo, Molina consideró que el futbolista “no tiene nada contra Madrid”, pese a la rivalidad deportiva que mantuvo durante su etapa en España.

El periodista destacó, además, que la donación no fue difundida inicialmente por el propio jugador. El aporte tomó estado público después de que las autoridades madrileñas comunicaran el gesto solidario.