El universo de The Last of Us se alista para una transformación radical de cara al regreso de su tercera entrega a la pantalla de HBO en 2027. Tras concluir una segunda temporada que respetó la estructura del videojuego al separar las perspectivas de sus protagonistas, el programa que encabeza Craig Mazin se prepara para encarar su giro más arriesgado.

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La producción desplazará el eje central de Ellie hacia Abby (interpretada por Kaitlyn Dever), provocando un cambio directo de registro narrativo que llevará a la ficción a distanciarse del thriller de venganza para sumergirse en una trama de acción militar en regla.

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El paso del thriller de venganza al cine de guerra a través de la perspectiva de Abby

A lo largo de los capítulos anteriores, la sangrienta disputa en Seattle entre el Frente de Liberación de Washington (FLW) y la secta de los Serafitas funcionó como un trasfondo trágico que acompañaba la obsesión personal de Ellie.

Sin embargo, al adoptar el punto de vista de Abby durante sus tres días cruciales en la ciudad, la narración sitúa al espectador en el centro mismo de las operaciones de combate. La historia explora así el desgarrador frente bélico y el ciclo de violencia entre ambas facciones, adoptando una atmósfera y una escala que recuerdan a los grandes clásicos del cine de guerra como Rescatando al soldado Ryan o Apocalipsis Now.

El universo de The Last of Us se alista para una transformación radical de cara al regreso de su tercera entrega a la pantalla de HBO en 2027

Este cambio de tono no solo reorganiza la dinámica de los personajes, sino que reestructura la propuesta temática de la producción. A medida que la protagonista deserta de las filas del FLW para proteger a dos jóvenes sobrevivientes del grupo rival, la trama abandona la cacería individual para poner el foco en la inutilidad del conflicto armado, la búsqueda de redención y la presencia de humanidad en ambos bandos de la trinchera.

La posible conclusión de la saga en televisión y un nuevo cambio de tono final

El desarrollo de la tercera temporada proyecta cerrar la adaptación de la segunda entrega del videojuego de Naughty Dog, alimentando las versiones de que esta etapa podría marcar el desenlace definitivo de la serie. Luego de la desvinculación creativa de Neil Druckmann del proyecto televisivo, los esfuerzos del equipo de producción apuntan a concentrar el tramo restante del material original en una narrativa de fuerte impacto y resolución acelerada.

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De concretarse este cierre, la producción experimentará un último viraje de género hacia sus episodios finales. La historia se apartará momentáneamente del escenario bélico para retornar a la intimidad de un thriller de venganza con el viaje de Ellie a Santa Bárbara. Esta transición marcará el clímax emocional del relato, enfrentando a las dos protagonistas a las consecuencias finales de sus decisiones en una conclusión oscura e inevitable.

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