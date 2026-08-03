La segunda y última parte de Cien años de soledad llegará a Netflix a partir de este miércoles 5 de agosto y marcará el inicio del cierre definitivo de la adaptación de la célebre novela de Gabriel García Márquez. La plataforma estrenará siete nuevos episodios y, semanas después, presentará un capítulo especial que pondrá punto final a la historia de la familia Buendía y del pueblo de Macondo.

La producción colombiana, filmada íntegramente en Colombia y en español, se convirtió en uno de los proyectos más importantes desarrollados por Netflix en América Latina. Tras el éxito de la primera entrega, estrenada en diciembre de 2024, la serie regresa para adaptar el tramo final de la obra publicada en 1967 por el Nobel colombiano.

Los nuevos capítulos retomarán la historia después del armisticio firmado por el coronel Aureliano Buendía y recorrerán los acontecimientos que conducen a la decadencia de Macondo. La llegada del progreso, nuevas generaciones familiares y la irrupción de la compañía bananera modificarán para siempre el destino del pueblo.

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Netflix lanza el tráiler final de Cien años de soledad y confirma el desenlace de la saga de los Buendía

Netflix confirmó además que el 26 de agosto estrenará un Gran Final, un episodio especial que completará la adaptación audiovisual de la novela y servirá como cierre de la historia creada por García Márquez.

Qué contará la segunda parte de "Cien años de soledad" en Netflix

La nueva entrega comenzará después del armisticio firmado por el coronel Aureliano Buendía. Sin embargo, el fin de la guerra no traerá la paz a Macondo, ya que los sectores conservadores seguirán considerando al coronel una amenaza y organizarán un atentado contra él.

En paralelo aparecerá Fernanda del Carpio, una aristócrata bogotana que terminará casándose con Aureliano Segundo, uno de los gemelos descendientes de Arcadio. Su llegada modificará el equilibrio de la familia Buendía y dará origen a una nueva etapa marcada por una visión más conservadora y religiosa.

La segunda y última temporada de "Cien años de soledad" mostrará el desenlace de la historia de los Buendía.

El otro gemelo, José Arcadio Segundo, será protagonista de uno de los momentos más importantes de la historia con la llegada del tren a Macondo. Ese hecho abrirá las puertas a la instalación de la compañía bananera y transformará profundamente la economía y la vida social del pueblo.

La temporada también adaptará la recordada huelga de los trabajadores bananeros y su posterior masacre, uno de los episodios más emblemáticos de la novela. Inspirado en los hechos ocurridos en Ciénaga, Magdalena, en 1928, ese acontecimiento marcará el comienzo de la decadencia irreversible de Macondo.

El adelanto oficial muestra el paso del tiempo sobre el pueblo creado por García Márquez, con una sociedad atravesada por el progreso, los conflictos internos y el cumplimiento gradual de la maldición que persigue a la familia Buendía desde sus orígenes.

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En esta etapa también se revelarán las claves definitivas de Melquíades, fundamentales para comprender el desenlace de la historia y el destino de la estirpe Buendía.

La sinopsis oficial anticipa que, mientras Macondo cambia para siempre, terminará por cumplirse la profecía que atraviesa toda la novela: “Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Cuándo se estrena y cómo será el final de la serie

La segunda parte estará integrada por siete episodios, que comenzarán a estrenarse el 5 de agosto, mientras que el Gran Final llegará el 26 de agosto con un capítulo especial de mayor duración.

El miércoles 26 de agosto se estrenará el Gran Final de "Cien años de soledad" con un capítulo especial.

Los capítulos llevarán los siguientes títulos:

- Episodio 1: El armisticio

- Episodio 2: La Reina de Madagascar

- Episodio 3: Fernanda del Carpio

- Episodio 4: Había llegado el inocente tren

- Episodio 5: Fue un once de octubre

- Episodio 6: Eran más de tres mil

- Episodio 7: Llovió cuatro años, once meses y dos días

El episodio especial final estará dirigido por Laura Mora, quien explicó la decisión de darle un formato diferente al desenlace: “Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”.

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Por su parte, Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, señaló: “Durante la escritura y la preproducción de la segunda parte de la serie llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio, sino de un Gran Final que adecuadamente representará el desenlace de la obra cumbre del Nobel colombiano”.

La segunda parte volverá a contar con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, mientras que el elenco incorporará a Julián Román como José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo, Carla Baratta como Fernanda del Carpio, Ángela Cano como Petra Cotes, María Adelaida Puerta como Amaranta Úrsula, Daniella Reyes como Remedios, la bella, y Juanita Molina como Meme. También regresarán Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía y Marleyda Soto como Úrsula Iguarán.

El tráiler de la segunda temporada de "Cien años de soledad"