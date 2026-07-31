Netflix cerró un acuerdo de US$500 millones con AMC y compartirán los derechos de “The Walking Dead” a partir de 2027

En el marco de un negocio estratégico de alto impacto para la industria del entretenimiento audiovisual, Netflix cerró un acuerdo histórico de S$500 millones con el poderoso conglomerado AMC Global Media a través del que compartirán los derechos de transmisión de la exitosa saga de “The Walking Dead” a partir de 2027 y permitirá ampliar la franquicia zombi a lo largo de los 371 episodios.

El desembarco de la extensa trama compuesta por 11 temporadas y basada en la historieta escrita por el guionista norteamericano, Robert Kirkman, no se llevará a cabo a través de un estreno masivo en una única jornada. Sino que, se diseñó un esquema de etapas progresivas con el fin de respetar el vencimiento paulatino de las licencias preexistentes que el canal de televisión de Estados Unidos mantenía registradas en diversos países.

Llega a Netflix "Mi brillante carrera", la nueva serie de época basada en una novela clásica: de qué trata y cuándo se estrena

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el caso de Chile y Latinoamérica, actualmente The Walking Dead está disponible en Netflix y Disney+, mientras que todas las series spin-off forman parte del catálogo de Prime Video. Dicha estructura se mantendrá durante el resto del 2026, hasta que entre en vigencia el convenio entre los dos gigantes del universo audiovisual.

El histórico pacto de co-exclusividad con la cadena de televisión se extenderá por cinco años y abarcará tanto a la serie principal como a sus seis secuelas. A través de esta megaoperación, la famosa plataforma de streaming expande su alcance global a territorios internacionales, cuya distribución se encontraba fragmentada.

El acuerdo consolida la relación que Netflix y AMC sostienen desde 2011, cuando la plataforma adquirió los derechos de emisión de la serie original para el mercado estadounidense. Desde la cúpula directiva del gigante del streaming destacaron el peso constante del drama postapocalíptico en sus métricas de audiencia.

En este sentido, la vicepresidenta de Licencias de Netflix, Lori Conkling, celebró que “las audiencias han descubierto y amado The Walking Dead en Netflix durante casi 15 años, y la serie continúa atrayendo a nuevos fanáticos. Estamos entusiasmados de asociarnos con AMC Global Media para seguir ampliando ese acceso a más audiencias en todo el mundo”.

La historia real de "Elize: Sombras de una mujer", la nueva película de Netflix sobre el caso de una esposa que descuartizó a su marido

Acuerdo de co-exclusividad entre Netfix y AMC

Por su parte, la CEO de AMC Global Media, Kristin Dolan señaló: “Estamos encantados de ampliar nuestra larga asociación con Netflix en torno a The Walking Dead. Este acuerdo crea un destino global para este universo, todos los programas, todos los episodios, haciendo que la franquicia sea más accesible que nunca para los fans de todo el mundo. Además, el acuerdo de co-exclusividad nos permite llevar la serie original a AMC+ por primera vez”.

“The Walking Dead”: Los cuatro procesos del acuerdo de co-exclusividad entre Netflix y AMC en 2027

- Despliegue escalonado por regiones: A medida que expiren los acuerdos de distribución territorial vigentes en mercados clave como Reino Unido, Italia, Australia, Nueva Zelanda y América Latina, los títulos se integrarán formalmente al catálogo de Netflix.

- Co-exclusividad binaria global: La totalidad del catálogo estará disponible únicamente en dos plataformas en todo el mundo: Netflix y el servicio nativo de AMC+.

- Ingreso de la serie madre a AMC+: Por primera vez desde su debut en 2010, las 11 temporadas completas de The Walking Dead desembarcarán en la plataforma de streaming de AMC, ya que hasta el momento Netflix conservaba la exclusividad absoluta de la producción original.

Netflix apuesta otra vez por Harlan Coben y adaptará la saga más extensa del autor

- Incorporación de los seis spin-offs a Netflix: Los usuarios globales de Netflix tendrán acceso a la saga completa, sumando las producciones secundarias y secuelas directas creadas por la cadena

Para Netflix, este acuerdo refuerza su catálogo de contenido “zombie” y atrae a nuevos suscriptores. Para AMC Networks, representa un importante ingreso económico y una mayor exposición mundial de su franquicia más valiosa.

Tras una etapa caracterizada por la búsqueda obsesiva de producciones exclusivas de catálogo propio, los datos de consumo confirman que franquicias de larga duración y sólida base de seguidores como The Walking Dead, The Office o Friends mantienen índices de retención de usuarios elevados y sostenidos en el tiempo.

PM / ds