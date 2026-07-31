Netflix volvió a apostar por los documentales de crímenes reales con Una tóxica historia de amor, una producción que reconstruye uno de los casos policiales más llamativos ocurridos en Estados Unidos. La historia sigue la investigación que terminó demostrando que un exagente federal incriminó a su expareja por delitos que nunca cometió y que la víctima pasó casi tres meses presa de manera injusta.

El documental sigue el caso de Michelle Hadley, quien en 2016 fue arrestada en California acusada de acosar a la nueva esposa de su expareja, el entonces alguacil federal Ian Diaz. Durante casi tres meses permaneció detenida hasta que la investigación dio un giro inesperado y reveló que ella no era la responsable de los hechos.

Con una duración cercana a las dos horas, la película combina entrevistas, grabaciones de cámaras corporales de la policía, material judicial y testimonios de los principales investigadores para reconstruir cómo se desarrolló uno de los casos de manipulación más llamativos de los últimos años.

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Cómo comenzó el caso que inspiró el documental de Netflix

La historia real comenzó el 1 de junio de 2016, cuando Ian Diaz y su esposa Ángela acudieron al Departamento de Policía de Anaheim, en California, para denunciar que estaban siendo víctimas de un supuesto caso de acoso en línea.

Según relataron, Ángela recibía desde hacía semanas mensajes enviados desde la cuenta "Lilith is Truth". Los correos la calificaban de "pecadora" e incluían frases como "Ian no te ama" y "me has robado la vida". La pareja aseguró que la autora de esos mensajes era Michelle Hadley, exprometida de Ian.

La acusación parecía tener fundamentos para los investigadores porque años antes Michelle había enviado a Ian algunos correos electrónicos utilizando referencias religiosas y menciones a Lilith luego de la ruptura de la relación. Ese antecedente fue utilizado para sostener la denuncia.

Michelle Hadley estuvo en la cárcel 88 días.

Poco después, Ángela también afirmó que Michelle había publicado anuncios en Craigslist utilizando fotografías suyas y solicitando que hombres acudieran a su domicilio para concretar una fantasía de violación. Incluso denunció que uno de ellos había intentado atacarla en el garaje de su vivienda.

Con esas pruebas, en julio de 2016 Michelle Hadley fue detenida y acusada de varios delitos graves, entre ellos acoso e intento de violación. Permaneció 88 días en prisión mientras avanzaba la investigación.

Sin embargo, el caso comenzó a derrumbarse cuando los investigadores rastrearon las direcciones IP desde donde se habían enviado los correos electrónicos y descubrieron que provenían del departamento donde vivían Ian y Ángela, además del teléfono de ella y de la vivienda de su padre en Arizona.

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Michelle fue completamente exonerada el 9 de enero de 2017. Ese mismo mes, Ángela Connell fue arrestada y posteriormente se declaró culpable de delitos como denuncia falsa, fraude, detención ilegal y secuestro por intentar enviar a una persona inocente a prisión. Fue condenada a cinco años de cárcel.

Cómo descubrieron la participación de Ian Diaz y qué pasó con los protagonistas

Aunque Ángela ya había sido condenada, la investigación continuó porque todavía existían dudas sobre el papel que había desempeñado Ian Diaz, quien trabajaba como alguacil federal de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia inició una investigación propia y el agente especial Jason Higley revisó las grabaciones de las cámaras corporales utilizadas durante las primeras entrevistas policiales. Allí observó que Ian intervenía constantemente para indicarle a Ángela qué responder durante los interrogatorios.

Ian Diaz y su esposa Ángela.

Posteriormente, los investigadores analizaron las copias de seguridad del computador oficial de Ian. Allí encontraron su correo electrónico personal vinculado con las conversaciones mantenidas entre la cuenta "Lilith is Truth" y uno de los hombres que respondió al falso anuncio publicado en Craigslist. También hallaron otros fragmentos de mensajes identificados con la cuenta, una prueba clave para demostrar que él también participaba de la maniobra.

La directora del documental, Alexandra Lacey, resume ese hallazgo con una explicación que aparece en la producción: “Michelle admite que envió un par de correos electrónicos religiosos mencionando a Lilith. Y o bien Ian o bien Ángela -y nunca sabremos quién hizo qué exactamente- se basaron en eso y pudieron crear cientos de correos electrónicos de este personaje llamado Lilith”.

En 2021 Ian Diaz fue arrestado y, dos años más tarde, un jurado federal lo declaró culpable de conspiración para cometer ciberacoso, ciberacoso, perjurio y obstrucción de la justicia. En 2023 recibió una condena de diez años de prisión federal. Actualmente cumple la pena en el Centro Penitenciario Federal de Fort Worth, Texas, y su fecha prevista de liberación es el 31 de enero de 2031.

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Respecto del motivo de la maniobra, el documental deja abierta la incógnita. El propio Higley sostiene: "Nunca sabremos con exactitud qué ocurrió en el apartamento", ya que "no son testigos fiables". Aún así, plantea su principal hipótesis: "En resumen, Ian quería controlar a alguien. Quería controlar a Michelle, pero ella se le escapó. Eso lo enfureció, así que ideó este plan para incriminar a su exnovia".

La producción también reconstruye el relato de Michelle sobre su relación con Ian. Según cuenta, él intentaba controlar distintos aspectos de su vida, instaló cámaras para vigilarla dentro del departamento, controlaba sus movimientos, elegía su ropa e incluso buscaba imponer determinadas prácticas sexuales, hechos que finalmente la llevaron a terminar la relación.

Ni Ian Diaz ni Ángela Connell aceptaron participar del documental. Michelle Hadley, en cambio, brinda su testimonio y relata cómo reconstruyó su vida tras ser exonerada. Hoy trabaja como defensora de sobrevivientes de violencia doméstica y abuso financiero y cierra la producción con una reflexión sobre su presente: “Criar a esta preciosa niña es mi final de cuento de hadas. Creo que es un ‘felices para siempre’. No soy una princesa, pero soy la heroína de mi propia historia”.