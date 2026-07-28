Inocencia Fiscal: Cuáles son los cambios que amplían los beneficios y brindan mayor seguridad a los contribuyentes

La reforma del régimen de Inocencia Fiscal llega apenas siete meses después de la entrada en vigencia de la ley con el objetivo de corregir aspectos que, según los especialistas, limitaron su alcance. En ese sentido, Elisabet Piacentini aseguró que "la inocencia fiscal no fracasó, pero no tuvo la adhesión que se necesitaba", y explicó que las modificaciones responden a reclamos planteados desde el ámbito profesional.

La especialista señaló que "este cambio, apenas siete meses luego de promulgada la ley, era muy necesario y muy pedido por los tributaristas", ya que existían condiciones que dificultaban recomendar el régimen a los contribuyentes. Además, recordó que durante el tratamiento legislativo "no se debatió mucho con los asesores contables, con los tributaristas", lo que derivó en aspectos que ahora serán corregidos.

Se eliminan límites y se amplían los beneficios

Uno de los cambios más importantes será la eliminación de los límites que impedían el ingreso al régimen simplificado. Piacentini explicó que "esa es la certidumbre que ahora se va a dar, porque se sacan totalmente los límites", lo que permitirá que "cualquier persona va a poder ingresar a la declaración jurada simplificada".

La tributarista sostuvo que esta modificación brinda mayor seguridad jurídica para quienes adhieran al sistema. "Pensabas que blindabas, pensabas que estabas cubierta ante inspecciones de ARCA, y después resulta que no era así", recordó sobre las dudas que generaba la normativa anterior.

Respecto de los beneficios, indicó que quienes presenten la declaración jurada simplificada correspondiente al período 2025 podrán acceder a importantes garantías fiscales. "ARCA no la puede revisar y blinda todas las inspecciones para atrás", destacó, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la ley.

Más responsabilidades para acceder al blindaje fiscal

Piacentini aclaró que la ampliación de los beneficios también implica mayores compromisos para los contribuyentes. "Hay mayores beneficios, pero también mayores responsabilidades y obligaciones del contribuyente", afirmó.

Entre los requisitos mencionó que "la declaración jurada no tenga discrepancias significativas", que el contribuyente sea cumplidor y que, en caso de utilizar ahorros no declarados, "los uses de manera bancarizada".

La especialista precisó que el beneficio "es solo para las personas humanas", aunque señaló que los socios de empresas podrán utilizar fondos regularizados para realizar aportes de capital.

Finalmente, destacó que la utilización de ahorros no declarados no genera inconvenientes siempre que su origen sea legal. "En la medida que hayan sido originados en fondos lícitos", explicó, la herramienta "es muy beneficiosa" y representa una oportunidad para avanzar en "la planificación tributaria y patrimonial de una persona y de su familia también".

